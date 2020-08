Apple si zaregistroval novou internetovou doménu pro Apple TV+

Jablečná služba Apple TV+ je často kritizována za svůj nedostatek obsahu a malou konkurenceschopnosti oproti takovým gigantům jako je Netflix. Ačkoliv by se dalo argumentovat tím, že na druhou stranu platforma obsahuje celou řadu kvalitních a netradičních snímků, Apple bere stížnosti uživatelů v potaz a snaží se je postupně napravit. Není tak divu, že společnost investovala stovky milionů dolarů do chystaných projektů, které se mají v dlouhodobém horizontu vyplatit. Ať už se tedy jedná o nové válečné drama Greyhound s Tomem Hanksem v hlavní roli, Emancipation s Willem Smithem nebo plejádu originálních seriálů, Apple jde zkrátka do sebe. O tom svědčí i nejnovější registrace domény AppleOriginalProductions.com, podle níž by mohl být plán společnosti zaujmout fanoušky ojedinělými snímky dlouhodobou záležitostí.

O záznamu se vrtkaví novináři a fanoušci dozvěděli pomocí organizace a webové stránky WHOIS, která umožňuje dohledat majitele internetových stránek a eventuálně zjistit i další podrobnosti. A jak se ukázalo, nejedná se o žádný podvrh nebo tendenci parazitovat na cizí práci. Registraci domény AppleOriginalProductions.com ze strany Applu byla plně legitimní a jak to tak vypadá, v dohledné době se sice využití nejspíše nedočká, ale v budoucnu by se mohlo jednat o výhodnou investici. Technologický gigant totiž za posledních několik měsíců uzavřel řadu exkluzivních smluv se známými herci jako je Leonardo DiCaprio nebo Robert Downey Jr., což by mohlo reálně znamenat, že se chystá něco velkého ve stylu Netflix Originals. Uvidíme, s čím se nakonec Applu vytasí. Nicméně se dá očekávat, že má společnost v rukávu ještě řadu es, o nichž nemáme ani ponětí.