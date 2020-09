4 hlavní novinky pro AirPods v iOS 14

Operační systém iOS 14 a iPadOS 14 nabídne mimo jiné také nové funkce pro sluchátka AirPods a AirPods Pro. Slavit mohou zejména majitelé druhého jmenovaného modelu, kteří se s aktualizaci firmwaru dočkají například funkce prostorového zvuku. Jak využít AirPody v iOS 14 na maximum?

Aktualizace

Ze všeho nejprve se ujistěte, že je verze firmwaru u vašich jablečných bezdrátových sluchátek aktuální. Jak na to? Umístěte svá sluchátka do pouzdra a připojte pouzdro ke zdroji napájení. Spárovaný iPhone položte co nejblíže ke krabičce s vašimi AirPody – při splnění těchto podmínek by aktualizace měla být v co nejbližší době zahájena automaticky. Firmware pro AirPods druhé generace nese označení 3A283 a pro AIrPods Pro 2D27. Aktuální verzi firmwaru zjistíte na spárovaném iPhonu v Nastavení -> Obecné -> Informace -> AirPods v sekci Verze firmwaru. AirPody musí být pro tento účel připojené k iPhonu prostřednictvím Bluetooth.

Přepínání mezi zařízeními

Jednou z velice sympatických novinek v nových operačních systémech od Applu je ještě lepší přepínání mezi jednotlivými zařízeními. V praxi tato funkce vypadá tak, že pokud například posloucháte hudbu na svém iPhonu přes AirPods a začnete si pouštět obsah třeba na iPadu, vaše AirPody se automaticky přepojí na iPad s tím, že vám je přepojení oznámeno pomocí malého upozornění v horní části obrazovky. A pokud vám například v průběhu poslechu z iPadu někdo zavolá a vy hovor přijmete na iPhonu, sluchátka se opět připojí zpět.

Prostorový zvuk u AirPods Pro

AirPods Pro nabízejí ve srovnání s tradičními modely bezdrátových sluchátek od Applu mnohem více funkcí. S příchodem operačního systému iOS 14 si na nich budete navíc moci ještě lépe vychutnat například poslech filmu nebo zvuky při hraní hry. S nejnovější aktualizací totiž tato sluchátka získala také funkce prostorového zvuku, díky které se poslech přizpůsobí tomu, jak hýbete hlavou, respektive svým iPhonem. Prostorový zvuk však samozřejmě funguje jen v případě, že jej dané video či zvuková stopa podporují. Jeho aktivace je naprosto jednoduchá – provádí se přes ikonu v ovládacím centru, která se zobrazuje v rozhraní pro změnu hlasitosti.

Důraz na baterii

Apple již s příchodem operačního systému iOS 13 zavedl u svých iPhonů a iPadů funkci optimalizovaného nabíjení baterie. Stejnou funkci obdržely spolu s přechodem na macOS Catalina 10.15.5 také MacBooky, a nyní se dočkala také bezdrátová sluchátka od Applu. Díky funkci optimalizovaného nabíjení baterie se dané zařízení “naučí”, kdy jej obvykle nabíjíte, a pokud to není nezbytně nutné, nenabije se na více než 80 %. Funkce se aktivuje automaticky. Další novinkou jsou notifikace ohledně nízké úrovně nabití baterie AirPodů, které se zobrazují přímo na displeji daného zařízení. Uživatel se tak nemusí spoléhat na varovný tón AirPods při nízké úrovni nabití, kterým sluchátka disponuji již poměrně dlouho.

Zdroj: MacRumors

Přizpůsobení zvuku

v Nastavení -> Zpřístupnění -> AirPody – > Zvuková nastavení zpřístupnění uživatelé nově najdou možnost přizpůsobení zvuku ve sluchátkách. V současnosti lze sice zvuk přizpůsobit jen velmi málo a to konkrétně přes tři primárně možnosti nastavení ve formě vyváženého zvuku, hlasového rozsahu a jasnosti (potažmo delšího nastavovacího procesu, který však dělá víceméně totéž), avšak je pravděpodobné, že zde Apple zapracuje na rozšíření možností úprav. Novinka tedy stojí rozhodně za vyzkoušení.