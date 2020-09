Nové Apple Watch „potvrdily“ ponechání iPhonu 11 v nabídce Applu i po představení iPhonů 12

Každý rok se před představením nové generace iPhonů spekuluje nad tím, jaké starší modely budou v nabídce ponechány a jaké se z ní naopak poroučí. Vždy tomu sice tak nebylo, jelikož platilo, že s příchodem nových iPhonů se poroučí nejstarší nabízená modelová řada, ovšem s příchodem iPhonů X a později i XS přestalo toto pravidlo platit, jelikož i přes pouhý jeden rok v nabídce byly tyto modely po představení nových vyjmuty z Online Storu. Nejeden jablíčkář se proto dnes ptá na to, jak se Apple zachová letos v případě iPhonů 12, které by si měly svou premiéru odbýt za pár týdnů. Oficiální odpověď na tuto otázku sice nabídne až samotný Apple, při pohledu na jeho portfolio však není tak těžká vyvodit již nyní.

Při pohledu na současnou produktovou nabídku Applu je vcelku jasné, že se jí kalifornský gigant snaží uspokojit prakticky všechny kategorie uživatelů – tedy jak nižší třídu, tak i střední a samozřejmě i vyšší (nemáme teď na mysli třídy z hlediska příjmů, ale spíše z hlediska cen, které jsou za produkt uživatelé dané třídy ochotni utratit). Ještě vloni sice tento pohled tak jasný nebyl, jelikož byla tato snaha evidentní jen u iPadů, u kterých bylo možné sáhnout po iPadu 7. generace, iPadu Air a iPadu Pro. Letos na jaře však učinil Apple krok směrem k lepší dostupnosti svých produktů i u iPhonů a to konkrétně představením iPhonu SE 2. generace. Díky tomu si tak mohli uživatelé s nižšími nároky vybírat z levného „es éčka“, náročnější z iPhonů 11 a XR a ti nejnáročnější pak z iPhonů 11 Pro. Vloni na podzim přitom existovala jen možnost výběru mezi „lepšími“ (iPhone XR a 11) produkty a „nejlepšími“ produkty (iPhony 11 Pro). Že má Apple v plánu v podobném duchu pokračovat i do budoucna potvrdil minulý týden představením Apple Watch SE, díky kterým vytvořil mezistupeň i na poli svých smartwatch. Vybírat totiž i zde konečně můžeme z low-cost, střední třídy a de facto prémiové řady. A aby toho nebylo málo, ve svých dílnách má kalifornský gigant chystat i zbrusu nový low-cost MacBook, který bude dle všeho též opět cílit na nenáročné uživatele a svou cenou bude pro ně zajímavější než současný MacBook Air.

Jsou to nicméně právě nové Apple Watch, které svým způsobem potvrdily, že tvorba několika cenově i technicky odlišných typů produktů není v žádném případě ze strany Applu nesystematické, jelikož právě ony překlopily pomyslný jazýček systematičnosti produktů k jejich většině. S ohledem na tuto skutečnost lze proto v současnosti takřka s jistotou říci, že v portfoliu Applu zůstane i po představení iPhonů 12 loňský iPhone 11 a to i přesto, že budou mít mezi sebou „dvanáctky“ též jakýsi low-cost model ve formě 5,4″ iPhonu. Z hlediska ceny a technické výbavy by však byl pro některé uživatele natolik zbytečným luxusem, že jej Apple takřka 100% nebude vnímat právě jako low-cost model dané řady, nýbrž jako jejího plnohodnotného člena. Kvůli tomu se tedy dá očekávat, že v nabídce Applu „jedenáctky“ zůstanou a co víc – překvapivé by nebylo ani ponechání iPhonů XR, byť jen na některých „rozvojovějších“ trzích. Přeci jen, iPhony jsou pro Apple hlavním tahákem a rozštěpení jejich nabídky na co možná největší množství modelů pro určité skupiny zákazníků budou zrovna v tomto případě dávat smysl.