Microsoft: Streamování her z Xboxu na iPhone se blíží

Společnost Microsoft včera oznámila, že se mohou uživatelé platformy Android těšit na novou aplikaci, která jim umožní streamovat hraní her z jejich vlastního Xboxu. Pro majitele Xboxů a zároveň uživatele operačního systému iOS je to také do jisté míry dobrá zpráva, jelikož Microsoft nepřímo potvrdil příchod této aplikace i pro ně.

Nová, resp. zásadněji přepracovaná aplikace Xbox, kterou Microsoft včera oznámil pro platformu Android, uživatelům umožní streamovat kompletní knihovnu her z Xboxu One na displeje telefonů. Tato funkcionalita byla dostupná už v minulosti, pod názvem Console Streaming, ovšem pouze pro uživatele zaregistrované v tzv. Xbox Insider programu. V rámci nově ohlášené aplikace budou moci tuto funkci využívat všichni majitele Xboxu One (a s největší pravděpodobností také nadcházejícího Series X a S).

I verze pro iOS se dočká zásadnějších změn, možnost streamování obsahu z konzole se však v případě iOS verze neočekávala vzhledem k tomu, jak se Apple k podobným službám staví. Hlasy vysoce postavených osob v Microsoftu však naznačují, že by se i majitelé iPhonů mohli této funkce dočkat. Cílem vývojářů aplikace Xbox je údajně dosáhnout stejné míry funkcionalit aplikace na obou platformách. Dle dalších zdrojů je nová Xbox aplikace pro iOS už ve fázi schvalovacího procesu ze strany Applu, streamování z Xboxu na iPhone je tak možná blíže, než se čekalo. Konkurenční aplikace od Sony, PS4 Remote Play, přitom podobnou funkcionalitu podporuje již poměrně dlouho.