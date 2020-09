Microsoft se nevzdává. Xbox Game Pass na iPhony má v plánu dostat i nadále

Viceprezident herní divize v Microsoftu Phil Spencer se v nedávném rozhovoru pro americkou CNBC rozpovídal o tom, že společnost i nadále plánuje rozšíření své předplatitelské služby Xbox Game Pass na co nejvíce herních platforem, a to včetně iPhonů a iOS. Společnost Microsoft tak hodlá i nadále vyvíjet snahu o to, aby svůj vlastní herní zážitek mohla zprostředkovat i uživatelům iPhonů, i když se to Applu dlouhodobě příliš nelíbí.

Společnost Microsoft v srpnu ukončila testování svého streamovacího Projektu xCloud na platformě iOS, z důvodu příliš restriktivních podmínek, které Apple na (cizí) cloudové herní služby má. Není tak ani příliš velkým překvapením, že v současném a velice masivně medializovaném právním konfliktu mezi Applem a Epicem stojí Microsoft právě na straně druhé jmenované společnosti, a to především proto, že deklarované cíle Epicu souzní s tím, čeho by chtěl v ideálním případě dosáhnout i Microsoft – nabízet své vlastní cloud-based herní služby prostřednictvím vlastní platformy v rámci ekosystému iOS.

Dle odpovědí z rozhovoru Microsoft nemá primárně problém s 30% poplatkem, který si Apple strhává za všechny in-app nákupy a transakce, daleko závažnější překážkou je to, jakým způsobem má Apple nastavená pravidla jak pro App Store, tak pro iOS aplikace jako takové. V tomto ohledu bude muset nastat nějaká změna, aby Microsoft vůbec mohl své herní služby na iOS nabízet. Dle Spencera jsou v Microsoftu otevřeni dialogu a vynasnaží se udělat maximum pro to, aby se to nakonec povedlo. Služba Microsoft Game Pass se v posledních dnech opět ve velkém propírá v médiích a to kvůli tomu, že Microsoft zakoupil publishera ZeniMax Media a všechna herní studia, která pod něj spadají. Do „domácího“ vývojářského týmu se tak zařadily velmi známá herní studia, společně s jejich extrémně cennými značkami, mezi které patří například Fallout a The Elder Scrolls od Bethesdy, Obsidian, iD Software a jejich série Doom a Wolfenstein a další.