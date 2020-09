YouTube zabíjí jednu z nejlepších novinek iOS 14

Když společnost Apple představila u svých mobilních operačních systémů funkci Obraz v obraze, mohli jste si velice rychle všimnout, že aplikace YouTube její podporu nenabízí. Možnost přepnutí do zobrazení PiP (Picture in Picture) fungovala například v prohlížeči v Safari na iPadOS, nyní to ale vypadá, že i tato možnost již brzy skončí – u některých uživatelů již na toto zobrazení nelze přepnout.

Funkce Obraz v obraze jako taková není úplnou novinkou – iPady ji podporovaly již od vydání operačního systému iOS 9. Než se jí ale dočkali i majitelé jablečných smartphonů, trvalo to dalších pět let. YouTube nicméně po celou tuto dobu neprojevil zájem o to, aby u své mobilní aplikace zavedl podporu tohoto způsobu zobrazení. Uživatelům tak nezbývalo nic jiného, než se spolehnout na Safari v iPadu. Ještě před několika dny uživatelé hlásili, že zobrazení PiP funguje i na Safari v iPhonu, YouTube ale zapracoval na tom, aby tuto funkci opět deaktivoval. V tuto chvíli to nicméně vypadá, že zobrazení PiP nefunguje pouze na webu YouTube, a v případě videí, vkládaných na weby třetích stran, na něj stále ještě lze přepnout. Výjimka v tomto omezení je jasná – tvoří ji ti, kteří mají předplacenou službu YouTube Premium, která kromě jiného nabízí také možnost přehrávání videí na pozadí.

Uživatelé, kteří chtěli poslouchat hudbu z YouTube při práci na svém iPhonu či iPadu, a zároveň nechtěli platit za YouTube Premium, často využívali právě možnost přehrávání v režimu PiP v Safari. Služba YouTube Premium svým způsobem umožňovala uživatelům používat YouTube jako hudební přehrávač a poslouchat hudbu i při uzamčené obrazovce iPhonu – pochopitelně bez reklam. V případě iPadu to vypadá, že si YouTube s tímto jevem neláme příliš hlavu. Režim PiP je dostupný na webu YouTube v prohlížečích pro počítače, a Safari se v iPadOS čím dál více podobá své desktopové verzi. Budoucnost přehrávání YouTube videí v režimu Obraz v obraze je zatím nejistá. V bezplatné verzi aplikace YouTube se podpory PiP téměř s jistotou nedočkáme, smůlu budeme nejspíš mít také v případě Safari na iPhonu. Apple TV nabízí také podporu tohoto režimu, v tvOS verzi aplikace YouTube ale není možné videa tímto způsobem přehrávat. YouTube u své tvOS aplikace přislíbil také podporu přehrávání ve 4K, ta ale zatím podle všeho zdaleka nefunguje u všech a naplno.