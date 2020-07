Rozbor novinek v nových OS Applu: Safari v iPadOS 14

S příchodem operačního systému iPadOS 14 přišla také nová, vylepšená verze webového prohlížeče Safari. Ten se podstatného přepracování dočkal již v minulé verzi operačního systému pro iPad, kdy se začal mnohem více podobat své desktopové verzi. Jak vypadá Safari v iPadOS 14, co nabízí a jak se v něm pracuje?

Na první pohled by se mohlo zdát, že u Safari v operačním systému iPadOS 14 nedošlo k žádným významným změnám. Uživatelské rozhraní mobilní verze jablečného webového prohlížeče zůstalo prakticky beze změn. “Desktopový” vzhled Safari iPadu velice sluší a práce v prohlížeči je na rozměrnějším displeji snazší, rychlejší, efektivnější, a nabízí více možností, jako je třeba plnohodnotná práce ve webových aplikacích typu Google Docs nebo WordPress. Drobnou, ale potěšující novinkou je zobrazování favicons v kartách otevřených stránek, takže se v prohlížeči snáze zorientujete. Safari navíc umí v iPadOS 14 zobrazit ještě více karet než v iPadOS 13, přičemž zůstává zachována co největší přehlednost. Další užitečnou funkcí je Tracking Report – přístup k ní získáte po klepnutí na ikonku “Aa” v levé části adresního řádku. Tato funkce slouží k získání lepšího přehledu o blokovaných nástrojích pro sledování na webových stránkách. Apple se opravdu snaží dělat maximum pro zachování a ochranu bezpečnosti svých uživatelů, proto je nově součástí prohlížeče Safari v iPadOS 14 také nástroj, který vás dokáže upozornit na případné potenciální zneužití vašich přihlašovacích údajů. V Safari je nově možné psát a upravovat text s pomocí Apple Pencil – tato funkce vypadá a funguje opravdu skvěle, spolehlivě a rychle. Ruční psaní můžete zahájit prakticky v jakémkoliv poli, které umožňuje zadávání textu. Text je okamžitě a přesně převeden z ručního na klasický, s napsaným textem pak můžete dále pracovat poté, co jej s pomocí Apple Pencil zakroužkujete. V Safari v iPadOS 14 bohužel zatím nebylo možné vyzkoušet si funkci překladu webových stránek, protože překlad je v současné chvíli k dispozici pouze pro uživatele na území Spojených států.Změny v Safari v iPadOS 14 jsou na první pohled spíše drobnějšího charakteru, rozhodně ale potěší a jsou užitečné. Která z nich vás nejvíce zaujala?