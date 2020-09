Kuo: První Apple produkt s mini LED displejem dorazí do konce letoška

O příchodu prvních Apple produktů s displeji s mini LED podsvícením se v posledních měsících hovoří poměrně často. S ohledem na vlastnosti těchto displejů se však nelze této skutečnosti absolutně divit. Svými kvalitami se totiž mohou v klidu rovnat OLEDům, avšak oproti nim se mnohem méně vypalují a díky tomu nabízí i mnohem delší životnost. Velmi příznivá je navíc i jejich výrobní cena, díky které by neměl být problém tyto displeje implementovat takřka na jakékoliv produkty z dílny Applu. Ačkoliv se doposud obecně předpokládalo, že se prvních z nich dočkáme spíš až příští rok, dnes přesný analytik Ming-Chi Kuo uvedl, že první vlaštovka se světu představí již do konce letoška.

Zdroje Ming-Chi Kua uvádí, že se s prvním produktem s mini LED podsvícením počítalo až na začátek příštího roku. Dodavatelé Applu však byli schopni displeje vyvinout a zajistit jim následnou výrobu s poměrně výrazným předstihem, díky kterému je kalifornský gigant nyní schopen první takto vylepšené produkty světu představit už na konci letošního roku – tedy přesněji ve 4. čtvrtletí letoška. Co se pak týče modelů, které s mini LED displeji dorazí, jednat se má zatím “jen” o jeden kousek – konkrétně 12,9” iPad Pro. Jaký osud čeká jeho menšího kolegu sice v tuto chvíli jasné není, s ohledem na příchod 11” iPadu Air se však nedá vyloučit jeho úplné usmrcení. Ostatně, přesně o tomto scénáří hovořily v uplynulých měsících mnohé zdroje a i nám se začíná nyní zdát čím dál pravděpodobnější.

Přesný termín představení novinky v tuto chvíli nelze bohužel předpovědět. V kuloárech se však šušká o tom, že se máme do konce letoška dočkat ještě dvou Keynotes, přičemž jako pravděpodobnější pro představení se v současnosti jeví právě ta druhá. Ta by měla proběhnout v listopadu a ukázat by se na ní měly první Macy s procesorem Apple Silicon. Vše však v tomto směru ukáže až čas.