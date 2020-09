Vyhledávač Bing trpěl kritickou chybou. Unikla data několika milionů uživatelů

V případě, že patříte mezi milovníky Applu, ale na druhou stranu také žádným způsobem nezavrhujete konkurenci, přesněji Microsoft, tak zbystřete. Microsoft mimo jiné provozuje také svůj vlastní vyhledávač, stejně jako například Google – nese název Bing. Pro jednodušší používání tohoto vyhledávače si můžete v App Storu a také v Google Play stáhnout stejnojmennou aplikaci Bing. Nedávno se však ukázalo, že uživatelé této aplikace určené pro vyhledávání mohou být v určitém ohrožení. Microsoftu totiž unikla obrovská kupa dat, které souvisí s jednotlivým vyhledáváním uživatelů. Pojďme se na tento únik dat podívat o něco podrobněji.

O úniku dat a bezpečnostní chybě vyhledávače Bing informoval bezpečnostní tým WizCase, v čele s hackerem se jménem Ata Hakcil. Únik dat byl konkrétně vypozorován na jednom ze serverů Microsoftu, který z nějakého důvodu zůstal přístupný bez jakéhokoliv zabezpečení. Hakcil tuto skutečnost potvrdil tím způsobem, že se na server přihlásil, a poté sám vyzkoušel vyhledat ve vyhledávači Bing slovo Wizcase. Tohle slovo se doopravdy později objevilo jakožto vyhledávané v konzoli serveru. Kromě samotného vyhledávaného výrazu se zde poté objevily ještě další data, například o zařízení, dále GPS souřadnice, operační systém, a mnoho dalšího.

Hakcil a jeho tým celkově nalezli data o velikosti 6.5 TB, údajně velikost těchto dat rostla každým dnem o 200 GB. Tým WizCase na tuto bezpečnostní chybu přišel 12. září a ihned další den došlo k nahlášení společnosti Microsoft, který chybu 16. září opravil. Podle dostupných informací byl však server přístupný již od 10. září, dohromady tedy nějakých 7 dnů. Během této doby však tým WizCase nebyl jediným, kdo si chyby všiml. Údajně totiž mělo dojít ke dvěma hackerským útokům, které databázi kompletně smazaly, kromě toho mělo poté docházet ke sbírání obrovského množství dat dalšími hackery. Údajně se v datech nachází informace o uživatelích ze 70 různých států. Ukázalo se, že lidé v Bingu vyhledávali leccos – kromě klasických termínů byla vyhledávána například dětská pornografie anebo obchody se zbraněmi.

Pokud jste tedy v rozmezí 10. – 16. září použili aplikaci Bing od Microsoftu, a to na jakémkoliv zařízení, tak se mějte na pozoru. Mohou vám začít chodit různé falešné e-maily s phishingem, anebo SPAM. V uniklých datech je údajně dostat informací na to, aby mohl hackerský tým sestavit vaši kompletní identitu. To, že Google či Bing sbírá při vyhledávání všemožná data, rozhodně není nic zvláštního. My, jakožto uživatelé, však čekáme, že dojde ke správnému nakládání s těmito daty, a hlavně že budou šifrována. Tento únik dat je pro Microsoft opravdu obrovským přešlapem. V případě, že byste chtěli využít vyhledávač, který o uživatelích nesbírá absolutně žádná data, můžete využít DuckDuckGo. Pokud chcete i nadále využívat Google či Bing, tak připadá v úvahu například využití VPN.