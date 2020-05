Adobe Acrobat pro macOS trpí kritickými bezpečnostními chybami. Jak se chránit?

Před několika hodinami se internetem prohnala zpráva o tom, že Adobe Acrobat pro macOS disponuje kritickými bezpečnostními chybami. Díky těmto chybám mohl potencionální útočník získat přístup k administrátorským (root) právům. Ty poté mohl zneužít k prakticky jakémukoliv systémovému úkonu. Navíc k tomu nebyl tento přístup k root právům nijak zaznamenán, a tak jej uživatel zařízení nemusel ani postřehnout. O těchto chybách informoval výzkumník Yuebin Sun, jenž pracuje ve společnosti Tencent Security Xuanwu Lab.

Společnost Adobe se na zveřejnění těchto chyb rozhodla zareagovat co nejdříve to šlo, a to tím nejlepším způsobem – spěšným vydáním aktualizace aplikace. I přesto, že bylo možné chyby zneužít se spuštěnou ochranou systémové integrity, jenž je součástí macOS, tak stále potencionální útočník či hacker musel získat fyzický přístup k zařízení, což není úplně jednoduché. Chyby tedy nebylo možné nějakým způsobem zneužít na dálku. V nové aktualizaci, kterou Adobe pro Acrobat DC vydalo, došlo kromě opravení těchto bezpečnostních chyb k implementaci Protected Mode, což je jakýsi chráněný mód. Podle Adobe se jedná o velkou změnu v aplikaci – pokud jej aktivujete, tak se totiž Acrobat může spustit v sandboxovém režimu.

Protected Mode je však ve výchozím nastavení deaktivovaný. Pokud patříte mezi uživatele Acrobatu pro macOS a chtěli byste si Protected Mode aktivovat, tak je nutné, abyste aplikaci prvně aktualizovali na nejnovější verzi. Poté přejděte do předvoleb, kde v dostupných sekcích přejděte do zabezpečení. Zde už lze jednoduše Protected Mode aktivovat. Poté stačí Acrobat pro dokončení tohoto úkonu restartovat. Kromě Protected Mode se uživatelé Acrobatu v nové aktualizaci dočkali také přepracování nástroje pro vyplnění a podepsání formuláře. Pokud byste se o výše zmíněných bezepčnostních chybách chtěli dozvědět více, můžete tak učinit pomocí tohoto odkazu, ve kterém najdete kompletní vyjádření Yuebina Suna.