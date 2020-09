Porovnání GoPro HERO9 s předchůdci ukazuje dech beroucí vylepšení

Pokud jste si před pár dny při čtení našeho článku o GoPro HERO9 říkali, že vás 5K rozlišení a nějaký přední display nechávají zcela chladnými, pak byste se možná měli podívat na následující řádky. GoPro HERO9 totiž prezentovalo při svém vstupu na trh především rozlišení 5K, možnost fotit pomocí 20Mpix senzoru, přední náhledový displej a jen poměrně málo se věnovalo také tomu, že nabízí třetí verzi své stabilizace HyperSmooth 3.0. Přitom jak se zdá, právě tato pokročilá verze stabilizace je tím, proč se skutečně vyplatí si GoPro HERO9 pořídit i těm, kteří ostatní funkce příliš nevyužijí.

Na to, co dokáže HyperSmooth 3.0 se můžete podívat na následujícím videu. V něm mimo jiné uvidíte, že stabilizace při nastavení maximálních možností kamery je skutečně stejná, jako kdybyste používali profesionální gimbal. Kamera navíc nově umožňuje přidat takzvanou Max Lens Mod čočku, která umí posunout stabilizaci ještě o další level. Navíc díky této čočce můžete zafixovat horizont obrazu a poté je jedno jak s kamerou otáčíte nebo co za šílenosti s ní provádíte. Obraz zůstává ve stejné rovině i když kameru otočíte kolem své osy a to co dokáže stabilizace je skutečně dech beroucí.