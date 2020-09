Počasí v iOS 14 je komplexnější než kdy dřív

Operační systém iOS 14 přinesl řadu novinek – mezi ty nejvýraznější a nejvíce diskutované patří widgety na plochu, ale také jistá vylepšení asistentky Siri. Dílčích vylepšení se dočkaly také některé nativní aplikace včetně Počasí. Při bližším prozkoumání si můžete kromě jiného všimnout, že Počasí v iOS nabízí nyní uživatelům více možností.

Jistě si vzpomínáte na to, že společnost Apple odkoupila letos v březnu populární aplikaci Dark Sky, která slouží k předpovědi počasí. Účel je jasný – Dark Sky měla posunout nativní Počasí na vyšší úroveň a umožnit zavedení nových funkcí. Společnost Apple uvádí, že její aplikace Počasí v rámci operačního systému iOS 14 nově nabízí v případě deště přehledný graf s minutovou předpovědí vývoje počasí na následující hodinu a další funkce – všechny novinky bude pochopitelně možné zobrazit i ve widgetu na ploše. Aplikace Počasí také nabídne funkci upozornění na výrazné změny v počasí nebo extrémní podmínky, stejně jako nejrůznější varování, vydaná vládou. Může se jednat nejen o tornáda nebo záplavy, ale také výzvy k opatrnosti z důvodu silného větru a podobné zprávy. Tyto zprávy budou k dispozici pro Spojené státy, Evropu, Japonsko, Kanadu a Austrálii. Aplikace Počasí nabídne v rámci widgetů také upozornění na případné výrazné změny teploty nebo třeba informace o pravděpodobnosti srážek v rámci vícedenní předpovědi. Výrazně lepší možnosti aktuálních předpovědí byly jednou z největších výhod aplikace Dark Sky, a podle všeho to vypadá, že si z ní Apple chce vzít skutečně to nejlepší. Nechme se překvapit, jak jablečná společnost své nativní Počasí v iOS 14 vylepší. Používáte nativní Počasí, nebo dáváte přednost aplikacím třetích stran?