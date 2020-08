Widget počasí v iOS 14 je mnohem chytřejší, než jste si zřejmě doposud mysleli

Jednou z nejvýraznějších novinek v nedávno představeném iOS 14 jsou bezesporu widgety umístitelné na plochu iPhonů mezi klasické ikony aplikací. Tato vychytávka se totiž dá bez jakékoliv nadsázky označit za revoluci v iOS, jelikož jej z hlediska designu a využitelnosti změnila nejvíce za posledních sedm let (před sedmi lety přešel Apple ze skeumorphic designu v iOS na flat design, kterého se drží i nyní – pozn. red.). Skoro by se dokonce chtělo říci, že nynější změna je oproti té z roku 2013 ještě výraznější, jelikož mění celkový pohled na ovladatelnost iPhonu jako takového – tedy samozřejmě v případě, že o to uživatel bude stát. Aby byla novinka ve formě widgetů co možná nejlákavější, snaží se je Apple udělat v co možná nejužitečnější formě. Vidět to je krásně třeba na widgetu aplikace Počasí.

Když jsem si po představení iOS 14 nainstaloval jeho 1. vývojářskou beta verzi, přiznám se, že právě widget pro počasí mi přišel z tehdejší nabídky jako ten suverénně nejvyužitelnější. Počasí totiž využívám opravdu dost a mít jej tak neustále na ploše mezi dalšími často používanými aplikacemi, jen už rozbalené, je pro mě zkrátka super. Zprvu mi sice přišlo trochu škoda, že je widget možná až moc statický a nelze v něm například swajpovat mezi městy, avšak zdá se, že ani tato vychytávka by nemusela být v budoucnu překážkou. Na widgetu se totiž neustále pracuje, což dokazuje jeho večerní proměna, kdy místo počasí v následujících hodinách daného dne zobrazuje počasí na nadcházející dny pro vaší lokalitu s tím, že vás zároveň jednou větou informuje o tom, jak bude zítra. Této vychytávky jsem si všiml teprve před pár dny, z čehož usuzuji, že je funkční až od některé z vyšších vývojářských bet. Zároveň je nutné podotknout, že její funkčnost není zatím příliš dobrá, jelikož se zobrazování přepíná naprosto náhodně. Neaktivuje se sice v průběhu dne, avšak mnohdy ani večer, což je poměrně zvláštní. Zprvu jsem si myslel, že se přepínání aktivuje například podle denního režimu uživatele či něčeho podobného, ale ten jsem měl v posledních dnech víceméně a přesto se přepínání chovalo nepředvídatelně. Zdá se tedy, že se jedná opravdu o chybu, kterou bude muset Apple v budoucích betách opravit.

I přes nedokonalou funkčnost se jedná dle mého názoru o super vychytávku, která rozhodně potěší a která hlavně skvěle demonstruje, jak efektivně lze widgety v iOS 14 využít. Proto nezbývá nic jiného než doufat, že i ostatní vývojáři chytnou svou příležitost za pačesy a místo nudných statiských widgetů, které nebudou mít pro uživatele žádnou větší přidanou hodnotu, nabídnout widgety se super funkcemi, díky kterým nebude nutné aplikaci při jejím elementárním využívání prakticky zapínat.