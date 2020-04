Co může Apple zamýšlet s nově koupenou aplikací Dark Sky

Před nedávnem jsme informovali o tom, že se apetit jablečné společnosti s příchodem pandemie příliš nezměnil a jako svou další akviziční oběť si vyhlédla povedenou aplikaci Dark Sky, která poskytuje podrobnou předpověď počasí včetně detailních map a grafů. Přesnými plány se sice Apple nepochlubil, ale zato vám přinášíme možné scénáře, co by tento krok mohl pro vývojáře znamenat a jak by technologický gigant s Dark Sky mohl potenciálně v nedaleké budoucnosti naložit.

Pokud vám aplikace Dark Sky nic neříká, tak vězte, že se jedná o jednu z nejlepších a nejpřesnějších předpovědí počasí, která nabízí aktuální informace a dokonce upozornění v reálném čase. Po akvizici Applem si ale mnoho fanoušků začalo klást otázku, co nastane nyní. Dalo by se sice předpokládat, že se jablečná společnost pokusí software přímo integrovat do chystaného iOS 14, ale vzhledem k tomu, že je aplikace stále placená a Apple disponuje svou vlastní aplikací Weather, nejspíše s plnohodnotným zařazením do systému ještě počká. To však neznamená, že by se plány nemohly odkrýt v budoucích aktualizacích jako je iOS 14.1 nebo 14.2, kde by se Dark Sky mohlo již nějakým způsobem promítnout. Stále je ale na stole scénář, že se Apple jen snaží nahradit svou stávající aplikaci, respektive poskytovatele dat a předpovědí, jímž je The Weather Channel. V tomto případě je totiž Dark Sky o poznání přesnější, spolehlivější a především transparentnější.

Zářné budoucnosti by se ale Dark Sky mohlo dočkat zejména na iPadu a Macu, které dosud vlastní samostatnou aplikací nedisponovaly. Apple tak může software předinstalovat a v případě Macu využít technologie Catalyst, díky níž nabídne na macOS plnohodnotný port. V tomto ohledu si ale ještě pravděpodobně dlouhou dobu počkáme, vývoj verze pro iPad totiž ještě ani nezačal a přijít s funkčním portem také nějakou dobu trvá. Zato uživatelé iPhonu mají nejspíše důvod jásat, od iOS 7 se aplikace Weather takřka nezměnila až na pár designových vylepšení a díky Dark Sky by se mohla proměnit k nepoznání. Zároveň by se dočkala konečně plně funkčního radaru, detailních map a dokonce i grafů, které by předpovídaly například srážky. Na stole je také scénář s předplatným, které by fungovalo podobně jako například Apple TV+ nebo News+, avšak vzhledem k povaze aplikace se jedná o poměrně nepravděpodobný výsledek.

Na druhou stranu by se však Apple mohl inspirovat u vývojářů a nabídnout WeatherKit či podobné vývojové prostředí, které by umožňovala propojení s dalšími službami jako Accuweather. Konec konců, jablečná společnost disponuje celou řadou nadaných tvůrců a výjimkou by v tomto ohledu nemuseli být ani nezávislí vývojáři, kteří by mohli platformu integrovat do svých vlastních aplikací a softwaru, podobně jako je tomu u Apple Maps. Případně by technologický gigant do celého procesu mohl zapojit i Siri, jež by čerpala pomocí API z nejnovějších aktualit a nabízela by na zažádání uživatele podrobné informace o počasí. V tento scénář ostatně doufá i vývojář Rahul Matta, který stojí například za populární aplikací Tempo. Podle něj by se jednalo o nejlepší způsob, jakým by mohl Apple s akvizicí naložit, tedy umožnit tvůrcům využít potenciál softwaru a přicházet s vlastními řešeními. Řada aplikací, zejména těch sportovních, se totiž na podobná data spoléhá a dokáže pomocí nich určovat intenzitu tréninku, rychlost běhu, tep a spoustu dalších podstatných detailů. Stále se ale jedná o poměrně divoké spekulace a je zatím otázkou, jak se celý koncept nakonec vyvine. Na rozhodnutí má totiž Apple dostatek času a jelikož iOS 14 vyjde až v červnu, může do té doby plánovat potenciální využití. Uvidíme, zda se k tomu nakonec jablečná společnost uchýlí.