Apple koupil oblíbenou aplikaci Dark Sky

Společnost Apple odkoupila Dark Sky – velmi populární aplikaci, která slouží pro předpověď počasí. Uživatelé ve vybraných regionech si ji oblíbili zejména pro její přesnost a funkce, jako jsou třeba včasná upozornění na bouřky nebo déšť. Aplikace Dark Sky se dokonce kdysi objevila také v jedné z reklam na Apple Watch.

„Naším cílem vždy bylo poskytovat světu co nejlepší informace o počasí, a pomoci co možná nejvíce lidem zůstat v suchu a v bezpečí, a brát přitom ohledy na jejich soukromí. Není lepší místo, kde se tyto cíle dají splnit, než je Apple. Jsme nadšeni, že máme příležitost oslovit mnohem více lidí, s mnohem větším dopadem, než se nám kdy podařilo,“ uvádí tvůrci aplikace. V aplikaci jako takové k žádným změnám nedojde – i nadále bude ke stažení v App Store, a vypadá to, že bude zachována i její cena – ta v současné chvíli činí 3,99 dolaru. Jisté ale je, že se Apple chystá aplikaci Dark Sky využít pro potřeby svého nativního Počasí, které v současnosti využívá data z The Weather Channel.

Aplikace Dark Sky nabízí přehled o počasí a předpověď minutu po minutě na základě přesné polohy uživatele, hodinovou předpověď na další den a týden, propracované detailní informace o počasí nebo třeba pokročilé notifikace, jejichž prostřednictvím jsou uživatelé včas informování i blížících se změnách počasí, jako je déšť nebo bouřky. Součástí aplikace je také widget nebo funkce, která umožňuje prohlédnout si počasí i za uplynulé dny, a k dispozici je také verze pro Apple Watch. K 1. červenci letošního roku dojde k odstranění aplikace Dark Sky pro Android a Wear OS. API Dark Sky bude fungovat až do konce roku 2021, ukončení provozu aplikace zasáhne i jiné populární aplikace, jako je například Carrot Weather. Ta je na rozdíl od Dark Sky dostupná i u nás.