Naše první dojmy z Apple Watch SE: Dostupný luxus pro masy

Pokud jste jako já fanouškem chytrých hodinek, konkrétně Apple Watch, s největší pravděpodobností vás poslední Keynote chladnými nenechala. Na dražší Apple Watch Series 6 jsme již na našem magazínu první dojmy vydali, kromě nich však v redakci testujeme i jejich levnějšího bratříčka. Jaké jsou tyto hodinky dle mých prvních pocitů a nechám si je na zápěstí déle než po dobu testování?

Hned zprvu bych chtěl upozornit, že stejně jako u článku ohledně Apple Watch Series 6, se ani v případě prvních pocitů z Apple Watch SE nejedná o žádnou podrobnější recenzi, té se na našem magazínu dočkáte později. Tento článek tedy jistě můžete brát jako určité vodítko k rozhodování, hlavní důvody pro koupi v něm však nenajdete.

Při úterní Keynote jsem se zaradoval hned ve chvíli, kdy bylo jasné, že se nové Apple Watch SE představí. Používal jsem totiž již od listopadu 2018 Apple Watch Series 4, a již na nich bylo znát opotřebení, zejména pak z hlediska výdrže, která nijak ohromující nebyla. Navíc jsem věděl, že funkce jako EKG, Always On displej nebo měření okysličení v krvi nevyužiji, proto jsem si říkal, že pro mě hodinky řady SE budou tou pravou volbou. A již po rozbalení jsem zjistil, že má domněnka mylná nebyla. Po designové stránce se oproti Series 4 ani Series 5 testovaný kousek nikam neposunul. Dorazil mi produkt ve vesmírně šedé barvě, v nabídce najdete ještě stříbrné a zlaté provedení. Co se týče velikostí, mnou testovaná verze disponuje displejem o úhlopříčce 40 mm, v nabídce je ještě 44 mm verze. Osobně jsem však byl překvapen z jiného faktu. Jelikož jsem trochu doufal, že se naši operátoři rozhoupají k přidání LTE do hodinek od Applu, při koupi mých prvních Apple Watch jsem volil právě ocelovou variantu, kterou jsem pořídil v zahraničí, konkrétně v sousedním Německu. Nyní však operátorům moc nevěřím, navíc jsem zjistil, že bych vzhledem k výdrži LTE asi nevyužil, šel jsem tedy do hliníkové verze, klasicky dostupné v našich končinách. A nesmírně překvapen jsem byl z toho, že oproti ocelové je téměř necítíte na ruce. Možná se někomu tak malý rozdíl ve hmotnosti zdá směšný, z vlastní zkušenosti však mohu potvrdit opak.

Rozdíly SE oproti 4. generaci nejsou nijak velké. V Apple Watch SE nenajdete EKG, které jsem ale moc nevyužíval, Series 4 zase nenabízí úložiště o velikosti 32 gb, vzhledem k tomu, že aplikace pro watchOS nijak velké nejsou a do vnitřní paměti hodinek kromě pár fotografií a skladeb velké množství dat nenahrajete, osobně tento argument neberu jako ten pravý k upgradu. Procesor je v obou hodinkách na stejné úrovni výkonu a osobně jsem tedy čekal, že nové SE budou oproti hodinkám 4. generace jen o něco málo svižnější hlavně díky neopotřebované baterii. Při používání jsem se však mýlil. Již od prvního propojení s iPhonem mi systém přišel výrazně plynulejší, aplikace se načítaly rychleji a to samé platilo i o webových stránkách. Jelikož jsem nevidomý uživatel, abych mohl produkty pohodlně ovládat, mám u nich zapnutý VoiceOver. A právě zde, konkrétně v odezvě a reakcích VoiceOveru, jsem pocítil opravdu markantní rozdíl. Hodinky používám na navigaci, nahrávání záznamů, telefonování, prohlížení stránek a spoustu dalších úkonů, a v odezvě VoiceOveru byl rozdíl opravdu znatelný. Ne snad proto, že by byl procesor lepší, zejména však díky tomu, že mé staré Series 4 již mají baterii opotřebovanou. Po zapnutí mých starých hodinek a přímém porovnání z hlediska výkonu jsem zjistil, že můj pocit nebyl chybný a že nové SE jsou v jednotlivých úkonech o něco napřed. Samozřejmě nečekejte mezigenerační rozdíl, pokud ale vlastníte Apple Watch již více než rok a půl, rozhodně jej poznáte. Jestli jste navíc zrakově znevýhodněný uživatel, z plynulosti systému budete více než překvapeni.

Další funkce, kterou jsem chtěl vyzkoušet, byl právě kompas. Ten na hodinkách může pomoci zejména v zorientování se v prostoru. K jeho funkčnosti nemám co dodat, pracuje velice spolehlivě a při porovnání s tím na iPhonu zaznamenal naprosto stejné výsledky. Jinak však od Apple Watch SE nečekejte žádné zázraky, pracují naprosto stejně jako Series 4. Některé uživatele možná zamrzí absence Always On displeje, pro ty bych doporučil se poohlédnout po hodinkách 5. generace v doprodeji nebo investovat do nejdražších Series 6. Já jsem však zatím s novými hodinkami SE spokojený, a pokud jste majiteli Series 4 a starších, kromě opotřebované baterie vám vyhovují a nemáte důvod k používání Always On displeje, případně EKG a senzoru pro okysličení krve, Apple Watch SE pro vás mohou být vhodnou alternativou, a jejich používání vás, stejně jako mě, bude bavit.