Balíček služeb Apple One půjde využít i s více Apple ID jednoho uživatele

Nedávno představený balíček předplatných služeb Applu za zvýhodněnou cenu s názvem Apple One bude uživatelsky velmi přívětivý a to nejen díky své ceně. Ukázalo se totiž, že u něj Apple umožňuje i využití vícero Apple ID patřící jednomu uživateli, díky čemuž půjde tedy využít de facto komukoliv.

Vlastnictví dvou či více Apple ID (respektive účtů od Applu) není u dlouhodobějších uživatelů Apple produktů žádnou výjimkou. V minulosti totiž byly účty od iTunes Store a cloudových služeb Applu oddělené, takže k nim měli uživatelé dva přihlašovací účty. Ty byly sice později sjednoceny pod jeden ve formě klasického Apple ID, dřívější řešení však zůstalo i nadále funkční a uživatelé jej tudíž stále v malé míře využívají. Někteří z nich se sice obávali, že by to mohlo být pro Apple One problém, jelikož přihlašovací rozhraní do služby nebylo známé, avšak Apple jejich obavy již stihl vyvrátit. Do Apple One totiž bude možné s takto řešenými účty od Applu bez problému vstoupit a využívat jej.

Služba Apple One bude zprovozněna v průběhu letošního podzimu a to v celé řadě zemí světa včetně České republiky. Za individuální tarif zahrnující Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a 50GB iCloud si bude kalifornský gigant účtovat 285 korun měsíčně, za rodinný tarif ve stejném složení, avšak s 200 GB iCloudem pak 389 korun.