Jak se naučit cizí jazyk: 5 skvělých aplikací pro iPhone, které vám s tím pomohou

Naučit se jazyk, oprášit své znalosti ze školy a odhodlat se k nějakému dalšímu kroku je většinou jakýmsi strašákem, který nám většinou brání využít svůj potenciál na maximum a zužitkovat možnost objevit taje a krásy další řeči. Naštěstí je dnešní technologická doba poměrně vstřícná a nabízí celou řadu možností, jak zapomenout na mnoha set stárnkové učebnice, nejrůznější mnemotechnické pomůcky a místo toho se zaměřit na to hlavní – slovíčka, gramatiku a neustálý postup kupředu. Právě proto jsme si pro vás připravili rovnou 5 povedených aplikací, které vás bez obtíží provedou zákoutími nové řeči a pomohou vám naučit se alespoň její základy.

Memrise

Uznáváme, že aplikace Memrise se na různých webech skloňuje poměrně často a řadí se mezi nejvyhledávanější pomocníky. A není se čemu divit, aplikace nabízí neuvěřitelně jednoduché uživatelské rozhraní, jasný přehled o vašem postupu a především také obrázky, výslovnost a zejména gamifikace. Tehdy doslova „škola hrou“, kdy vývojáři spoléhají na to, že vás u obrazovky neudrží pouhým omíláním suchých faktů, ale především živou interakcí. A nemusíte se bát, díky široké komunitě uživatelů nemusíte spoléhat pouze na oficiální příručky a kurzy, ale můžete se naučit také například japonská sprostá slova nebo jeden z uměle vytvořených fantasy jazyků. Teď ovšem to nejlepší – aplikace Memrise je zcela zdarma, do žádného nakupování vás nenutí a když se budete poslušně učit, možná vás čas od času obdaruje i nějakým tím memem.

LinguaLift

Pokud vás memorizování slovíček a jejich neustálé opakování příliš nebere a raději byste se naučili základy jazyka přímo z jeho zdroje, máme pro vás dobrou zprávu. O aplikaci LinguaLift se sice příliš nemluví a vsadíme se, že jste na zmínku o ní narazili jen párkrát, ale přesto se jedná o povedený způsob jak pokročit ve svém samostudiu. Software se sice navenek příliš neliší od svých soukmenovníků, nicméně pod pokličkou skrývá řadu dalších možností jako je například studium s lektorem. Virtuálně se tak můžete spojit se svým mentorem a dozvědět se nejen něco o tamní kultuře, ale také reálie dané země a kontext frází, které se učíte. Pakliže vás tedy tato metoda láká, zamiřte na oficiální stránky a vyzkoušejte si aplikaci zdarma.

Duolingo

Kdo by neznal legendární a pravděpodobně nejrozšířenější apliakci určenou k učení a studiu jezyků – Duolingo. Na první pohled hravá a interaktivní aplikace totiž skrývá celou řadu možností a kromě gamifikace, jak jsme již zmínil u Memrise, se můžete těšit i na žebříčky, komunitní závody a motivaci v podobě bodů. Na závěr každé lekce na vás navíc čeká krátký test, který vám jasně naznačí, zda jste připraveni pokračovat dál, nebo byste se měli ještě chvíli zdržet a raději si látku zopakovat. Samozřejmě nechybí ani řada přívětivých funkcí, které si zkrátka zamilujete a možná se jednou přistihnete, že je Duolingo vaší novou produktivní závislostí. Zamiřte tedy na App Store a pořiďte si tuto příjemnou aplikaci zdarma.

HelloTalk

Pokud vás omrzely klasické aplikace spoléhající na nucené fráze, dokonala omílanou gramatiku a další ne tak zábavné aspekty, tato aplikace by vám mohla sednout. Na rozdíl od svých kolegů se totiž zaměřuje výhradně na konverzaci s rodilými mluvčími a ve své podstatě se jedná o takový WhatsApp, jen s tím rozdílem, že vás spojí jen s člověk co mluví jazykem, který se učíte. A nejedná se o žádné profesionální lektory ani standardní chat. Uživatelé si navzájem pomáhají, učí se navzájem od sebe a snaží se o vzájemnou komunikaci. Pakliže tak upřednostňujete reálnou lidskou interakci více než pouhý software generující slovíčka a testy, zamiřte na HelloTalk a aplikaci si zdarma stáhněte.

Busuu

Ne každému vyhovuje volná metoda učení a někteří uživatelé zkrátka dávají přednost plnhodnotným kurzům, které je náležitě připraví a jasně budou vědět, na čem jsou. To je i případ Busuu, poměrně známé aplikace, která staví právě na ucelených materiálech a nabízí kurzy až ve 12 jazycích. Samozřejmě nechybí slovíčka, dialogy, gramatika, pokročilé větné skladby a další moduly, kterými vás aplikace protáhne. Nemusíte se bát ani malé sociální interakce, jelikož se do průběhu učení aktivně zapojují rodilí mluvčí, korigují vás a dávají vám nejrůznější tipy. Tak či onak, pokud máte raději zmíněný styl učení a potřebujete nad sebou „pevnou ruku“, doporučujeme zamířit na App Store a aplikaci Busuu si stáhnout.