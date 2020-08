4 zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (17. 8. 2020 – 22. 8. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Ve hře Archer: Danger Phone se náhle ocitáte ve světě, jehož ještě nedávno fungující ekonomika se proměnila v naprostý chaos. Jediným způsobem, jak v této neudržitelné situaci přežít, je důsledné vedení vašeho vlastního špiónského týmu v oblasti kryptoměn. Hra je tvořena jednotlivými epizodami, jejichž děj určujete vy sami svými vlastními rozhodnutími.

Fotogalerie Danger Phone iOS 1 Danger Phone iOS 2 Danger Phone iOS 3 Danger Phone iOS 4 +2 Fotek Danger Phone iOS 5 Vstoupit do galerie

Kdo by si někdy nečmáral do sešitu nebo poznámkového bloku? Ve hře Scribble Escape ale kresby a čmáranice v Nickově sešitě na matematiku zničehonic ožívají. Vaším úkolem bude naklánět displej vašeho iPhonu tak, aby se nakreslená postavička jménem Scribble Man co nejdéle dokázala vyhýbat hladovým a zákeřným Scribble Monsters. Máte tři životy – a po ruce také užitečný bonus v podobě střílecího papírového balonku.

Fotogalerie Scribble Escape iOS 1 Scribble Escape iOS 2 Scribble Escape iOS 3 Scribble Escape iOS 4 Vstoupit do galerie

Společnost Moleskine jejiž několik let zárukou skvěle vypadajících, skvěle fungujících a užitečných aplikací. Patří mezi ně také novinka s názvem Overlap. Tato aplikace vám kdykoliv a kdekoliv nabídne vizuálně skvěle vypadající informace o časových zónách ve světě a o tom, jak se vzájemně překrývají. Díky tomu už se vám nestane, že byste kolegovi do zahraniční volali v nevhodnou dobu, a odpadne vám také nutnost složitě googlit, kolik hodin právě je v dané lokalitě.

Fotogalerie Overlap pro iPhone 1 Overlap pro iPhone 2 Overlap pro iPhone 3 Overlap pro iPhone 4 +3 Fotek Overlap pro iPhone 5 Overlap pro iPhone 6 Vstoupit do galerie

Tisknout ze svého iPhonu můžete i bez použití aplikace třetích stran. Pokud byste ale některou z těchto aplikací přece jenom chtěli vyzkoušet, můžete zkusit sáhnout po Smart Printer – Printing App. S pomocí této aplikace můžete snadno a rychle tisknout různé typy dokumentů, fotografií i obrázků, Smart Printer ale můžete využít také ke skenování a sdílení dokumentů.