World Wide Web, Google i Jobsův návrat. Které události ovlivnily svět technologií v 90. letech?

Každá éra přinesla po stránce vývoje technologií jisté milníky. Výjimkou v tomto směru nejsou ani devadesátá léta minulého století. V dnešním článku si shrneme několik zásadních momentů, které se ve zmíněné éře výrazně podepsaly na vývoji technologického průmyslu.

WorldWideWeb

Fotogalerie World Wide Web fb Mac Computer Tim Berners-Lee Tim Berners -Lee Vstoupit do galerie

Zatímco dnes si život bez internetu neumíme představit, počátkem devadesátých let si jen málokdo naopak uměl představit, že jednoho dne bude většina světa vzájemně propojena sítí. Tvůrcem World Wide Webu je Tim Berners-Lee, který v osmdesátých letech působil v CERNu. V té době uvažoval o tom, jak zjednodušit a zrychli vzájemnou komunikaci tamních vědců, a síť se postupně rozšířila do celého světa, a z vědeckých a akademických pracovišť pomalu expandovala také do běžných domácností.

Linux

Internet se ve svých dřevních dobách jen v máločem podobal internetu tak, jak ho známe dnes. Příslušníci různých komunit (převážně vývojářských) spolu s oblibou komunikovali prostřednictvím BBS (Bulletin Board System) a různých skupin. Jedna taková skupina se zabývala operačním systémem Minx, a jedním z jejích členů byl také jistý Linus Torvalds. Ten koncem srpna roku 1991 zveřejnil ve skupině oznámení o tom, že vyvíjí vlastní bezplatný operační systém. Navzdory tomu, že Torvalds ve zmíněném prohlášení podotýkal, že se “jedná o koníček, nic profesionálního”, z Linuxu a jeho jednotlivých distribucí se postupem času stal doslova fenomén.

První SMS zpráva

Fotogalerie Vodafone Orbitel 901 Business Insider Vodafone Orbitel 901 Vodafone Orbitel 901 1 Vstoupit do galerie

Přestože v dnešní době dává řada lidí přednost písemné komunikaci prostřednictvím nejrůznějších messengerů a e-mailu, patří možnost odesílání klasických SMS zpráv také mezi zásadní milníky dějin moderní technologie. Koncept SMS zpráv jako takový je o něco starší než první odeslaná “textovka”. 3. prosince roku 1992 odeslal inženýr Neil Papworth z počítače na telefon Vodafone Orbitel 901 SMS zprávu ve znění “MERRY CHRISTMAS”. Vzestup popularity SMS zpráv byl spíše pozvolný, na jejím vrcholu bylo ale podle údajů společnosti Statistica odesláno z mobilních telefonů ve Spojených státech 2,3 bilionů SMS zpráv.

Webový prohlížeč Mosaic

Ještě než začala éra Internet Exploreru, byl tady webový prohlížeč s názvem Mosaic. Mosaic sice nebyl historicky prvním prohlížečem, jednalo se ale o první populárnější webový prohlížeč, který disponoval schopností zobrazovat fotografie a obrázky. Mosaic byl na svou dobu poměrně rychlý, a uživatelé si jej brzy oblíbili. Jeho tvůrci byli Marc Andreessen a Eric Bina z univerzity v Illionis. Součástí prohlížeče byla užitečná nástrojová lišta s možností odeslání zpětné vazby jeho tvůrcům, chyběla ale možnost nastavení fontů.

Založení Amazonu

V roce 1994 založil Jeff Bezos svůj online obchod s knihami. U prodeje knih ale nezůstalo – platforma Amazon v průběhu let utěšeně rostla a postupně začala prodávat také audio a video obsah, později do její nabídky přibyly také hry, spotřební elektronika, nejrůznější nářadí, software nebo třeba hračky. Amazon později také uzavřel řadu partnerství s vybranými prodejci a spustil Amazon Web Services.

Příchod Windows 95 a Internet Exploreru 1.0

Operační systém Windows byl v době uvedení verze 95 na světě již celých deset let. Teprve v roce 1995 se ale definitivně stal dominantním operačním systémem pro osobní počítače. Windows 95 byl první verzí tohoto operačního systému, jejíž nativní součástí byl webový prohlížeč Internet Explorer, který jednu dobu s přehledem dominoval trhu. Operační systém Windows 95 byl prvním přírůstkem do rodiny operačních systémů od Microsoftu s označením 9x, a řada uživatelů na něj dodnes vzpomíná jako na jeden z nejpovedenějších.

Steve Jobs se vrací do Applu

Fotogalerie Steve Jobs Macworld Steve Jobs 1988 Wired.com Steve Jobs v roce 1988 (zdroj: Wired) Steve Jobs predstavuje iBook Laptop Mag Zdroj: LaptopMag Steve Jobs what FB Vstoupit do galerie

Příběh o Jobsově návratu do Applu znají zejména čtenáři LsA jistě nazpaměť, v našem výčtu zásadních událostí na poli technologií ale rozhodně nesmí chybět. Společnost Apple se ve druhé polovině devadesátých let minulého století potýkala s obrovskou krizí a balancovala na pokraji krachu. Základy k zásadnímu obratu byly položeny v prosinci roku 1996, kdy Apple odkoupil NeXT s bonusem v podobě Jobsovy maličkosti. Netrvalo dlouho a Jobs se vrátil do vedení firmy, zavedl řadu zásadních změn a postupně vrátil jablečnou společnost zpět na výsluní.

Založení Googlu

Počátky plaformy Google se datují do roku 1996, kdy na něm začali pracovat studenti Stanfordovy univerzity Larry Page a Sergey Brin. Projekt jejich vyhledávače původně nesl název BackRub, později byl ale přejmenován na Google. Příslušný název domény si Page s Brinem nechali registrovat v roce 1997, o rok později byl firma oficiálně registrována v rejstříku. Zpočátku Googlu výrazně pomohla finanční injekce ve výši 100 tisíc dolarů od spoluzakladatele společnosti Sun Microsystems Andyho Bectholsheima, dnes Google spadá pod společnost Alphabet a jeho součástí je řada dalších služeb a produktů včetně operačního systému, streamovací platformy, e-mailových služeb a webového prohlížeče.