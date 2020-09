Bývalý inženýr Applu: Chystané Apple Glass nebudou vypadat tak, jak si je představujeme

Čas od času se na našem magazínu objeví informace o chystaných Apple Glass. Jak už název napovídá, tak by se mělo jednat o chytré jablečné brýle, které by znamenaly revoluci v chytrém světě. Objevilo se už nespočet různých konceptů, které Apple Glass vyobrazují v tom nejlepším světle, kromě toho si Apple během několika let nechal patentovat mnoho různých technologií, které by se měly v chytrých brýlích objevit. Vůbec první generace bychom se měli dočkat již letos či příští rok, kvůli pandemii koronaviru se však ale přikláníme spíše k dalšímu roku. Pokud už se tedy nyní na Apple Glass těšíte a máte v plánu jejich okamžitou koupi, tak věřte, že všechno může být úplně jinak.

Bývalý inženýr Applu, Jean-Louis Gassee, publikoval ve svém článku pro magazín Medium hned několik důvodů a možných problémů, kvůli kterým nebude první generace Apple Glass vypadat tak, jak si ji lidé představují. Nebude se tak jednat o brýle jako takové, ale spíše o klasický headset pro virtuální realitu, kterých je na trhu k dispozici již několik. Apple Glass se měly, podle konceptů, chlubit především technologií HUD (heads-up displej). Gassee však uvádí, že je v tomto případě počítat se sociálními a bezpečnostními problémy, stejně tak jako s rozptylováním uživatele. Údajně bude nutné, aby si společnost na takovou technologii zvykla, jelikož je tady pořád jakýsi „faktor zvláštnosti“, který se objevil například u prototypů Google Glass. Apple se tak má údajně hodně bát toho, jak by takové chytré brýle byly přijaty ve společnosti.

Koncepty Apple Glass:

Omezení se poté objevují také na technické stránce. Gassee uvádí, že Apple Glass budou pro svou funkci potřebovat nespočet různých senzorů, například pro sledování pohybu či hlavy jako takové. I pokud by všechny náročné procesy byly směřované na výpočetní výkon připojeného iPhonu, tak by Apple Glass stále potřebovaly alespoň zlomkový výpočetní výkon, společně s baterií, aby mohly fungovat. Gassee věří, že jsou v Applu rozhodně velmi schopní lidé, kteří by zvládli zvýšit výkon, ale především úspornost procesorů, každopádně si není jistý, zdali je v dnešní době možné implementovat baterii společně s procesorem do obrouček brýlí. S největší pravděpodobností tak bude první generace Apple Glass klasickým headsetem pro virtuální realitu. Na opravdové Apple Glass, jakožto brýle, si tedy ještě podle Gassee budeme muset nějakou dobu počkat.