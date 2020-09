Unboxingy a první dojmy z Apple Watch Series 6 a SE jsou tu

Od představení Apple Watch Series 6 a SE nás budou již za pár hodin dělit celé dva dny, což znamená ve světě Applu jediné – nastává čas na konec informačního embarga a vypuštění prvních unboxingů a minirecenzí těchto produktů z per médií, která s Applem spolupracují. Ani letos tomu samozřejmě nebylo v tomto směru jinak a my si tak můžeme ještě před startem prodejů udělat o hodinkách první větší obrázek.

Začněme pohledem redaktorů Gizmoda. Ty jsou poměrně spokojení s vylepšením Always-on displeje, který je nyní 2,5x jasnější než u Apple Watch Series 5, díky čemuž je logicky čitelnější v mnohem větším množství situací, což je rozhodně pozitivní. Pozornosti neuniklo ani měření hladiny kyslíku v krvi přes speciální nativní aplikaci. To je sice v porovnání s jinými měřícími zařízeními poměrně přesné, jeho využití však může být alespoň zprvu problematické. “Až naposedmé se m podařily hodinky umístit na zápěstí tak, aby byla aplikace schopná dosáhnout úspěšného měření,” přiznává redaktor a jedním dechem dodává, že představené řemínky Solo Loop mohou být pomyslným pomocníkem k nasazení hodinek na zápěstí správným stylem z hlediska měření. Jedná se však jen o spekulaci, kterou zatím Apple nepotvrdil.

Na problémy s měřením kyslíku v krvi poukázal i Dieter Bohn z The Verge, který měl též zprvu problémy se správným umístěním hodinek na zápěstí. Ten však podotkl, že se nejedná u těchto typů zařízení o nic výjimečného, jelikož se stejným problémem zápolil i u nedávno představeným Galaxy Watch 3 od Samsungu. Co se týče dalších pocitů z hodinek, Dieter si pochvaluje nasazení výkonnějšího procesoru, který sice nyní nikdo nejspíš neocení, ale za pár let s příchodem náročnějších updatů už bude situace zcela určitě jiná.

Zcela nadšený není z novinky ani redaktor portálu Tom’s Guide. Ten se sice o problémech s měřením kyslíku v krvi nezmiňuje, přiznává však, že nový typ řemínku Solo Loop pro něj byl do značné míry zklamáním, přestože od něj měl velká očekávání. Po chvíli testování se však přeci jen kvůli nepřesvědčivým výsledkům vrátil na léty prověřenou klasiku.

To CNN s Apple Watch Series 6 prakticky žádné problémy nemá. Velmi kladně hodnotí například nasazení modré barevné varianty, která sice nemusí na první pohled působit úplně úchvatně, avšak při pohledu naživo taková je. V tomto směru by si tedy mohla podle redaktorů podat ruku s půlnočně zelenou z iPhonů 11 Pro. Velmi kladně hodnotí CNN i měření kyslíku v krvi, které je dle něj velmi přesné a díky tomu má potenciál skutečně pomoci. Lepší názor si však na něj samozřejmě udělají až v následujících dní při detailnějším testování

Další první dojmy z Apple Watch Series 6 a především pak z Apple Watch SE: