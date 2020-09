Tyto aplikace již nabízí widget na plochu v iOS 14

Společnost Apple tento týden vydala plné verze svých operačních systémů iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7. Jednou z novinek v iOS 14 jsou widgety, které můžete přidat do zobrazení Dnes i na plochu, a klipy aplikací. Které aplikace již tuto možnost nabízejí?

Finance

Spend Stack

Aplikace Spend Stack slouží ke správě financí a k lepšímu přehledu o vašich výdajích a příjmech. S její pomocí můžete lépe a efektivněji spravovat váš rozpočet a snížit výdaje. Vývojáři tento týden obohatili tuto aplikaci o widgety na plochu iPhonu, podporu vyhledávání ve Spotlightu a nové notifikace.

Fotogalerie Spend Stack iOS 1 Spend Stack iOS 2 Spend Stack iOS 3 Spend Stack iOS 4 +2 Fotek Spend Stack iOS 5 Vstoupit do galerie

Nudget: Budgeting Made Simple

Nudget je další z aplikací, které slouží ke správě rozpočtu, řízení výdajů a příjmů a k pomoci se šetřením a zlepšením finanční situace. Tvůrci aplikace Nudget: Budgeting Made Simple také svižně zareagovali na příchod operačního systému iOS 14 a aplikaci obohatili o širokou nabídkou widgetů pro plochu iPhonu a podporu Siri.

Fotogalerie Nudget iOS 1 Nudget iOS 2 Nudget iOS 3 Nudget iOS 4 Vstoupit do galerie

Zdraví a fitness

Pillow Automatic Sleep Tracker

Pillow je skvělá aplikace pro sledování spánku, která funguje nejen na iPhonu, ale také na Apple Watch. Jak název napovídá, nabízí Pillow možnost automatického sledování spánku a poskytne uživateli podrobné údaje o srdečním tepu, kvalitě a délce spánku a dalších parametrech. Pillow nabízí nově podporu funkce Noční klid a widgety pro plochu iPhonu.

Fotogalerie Pillow iOS aplikace 8 Pillow iOS aplikace 7 Pillow iOS aplikace 6 Pillow iOS aplikace 5 +5 Fotek Pillow iOS aplikace 4 Pillow iOS aplikace 3 Pillow iOS aplikace 2 Pillow iOS aplikace 1 Vstoupit do galerie

Personal Best Workouts

Aplikace Personal Best Workouts představuje skvělý a užitečný doplněk k nativnímu Zdraví. Poskytne vám podrobné informace, související s vaším cvičením a pohybovou aktivitou, informuje vás o vašem pokroku, spálených kaloriích a řadě dalších důležitých údajů. S příchodem operačního systému iOS 14 nabízí tato aplikace widgety pro plochu iPhonu, mapy pro cvičení a nový design.

Fotogalerie Personal Best Workouts iOS 1 Personal Best Workouts iOS 2 Personal Best Workouts iOS 3 Personal Best Workouts iOS 4 Vstoupit do galerie

HabitMinder

Potřebujete se zbavit špatných návyků a osvojit si nové – lepší? Pomůže vám v tom aplikace HabitMinder, která vám vždy připomene, co máte dělat, patřičně vás povzbudí a motivuje a pomůže vám na cestě k upevnění nových návykú, ať už si zvolíte jakékoliv. Aplikace HabitMinder nově nabízí podporu widgetů pro plochu iPhonu, komplikace pro Apple Watch a nový návyk v podobě mytí rukou.

Fotogalerie HabitMinder iOS 1 HabitMinder iOS 2 HabitMinder iOS 3 HabitMinder iOS 4 Vstoupit do galerie

FoodNoms

Chcete si zlepšit jídelníček, zhubnout, nebo zkrátka jíst zdravěji? Na pomoc si můžete přizvat aplikaci FoodNoms, která vám umožní udržet si přehled o přijatých kaloriích, množství jídla, výživových hodnotách a dalších nezbytných věcech. FoodNoms s příchodem iOS 14 nabízí widgety pro plochu iPhonu, nové notifikace a podporu Zkratek Siri.

Fotogalerie FoodNoms iOS 1 FoodNoms iOS 2 FoodNoms iOS 3 FoodNoms iOS 4 Vstoupit do galerie

Slopes: Ski and Snowboard

Možná se to nezdá, ale zíma se nezadržitelně blíží. Pokud se za pár měsíců chystáte řádit na svahu, aplikace Slopes: Ski and Snowboard vám pomůže se sledováním, mapováním a záznamem vaší aktivity, a stane se skvělým parťákem pro vaše horská dobrodružství. Aplikace Slopes: Ski and Snowboard navíc nově nabízí lepší podporu pro soukromí a widgety na plochu iPhonu.

Fotogalerie Slopes iOS 1 Slopes iOS 2 Slopes iOS 3 Slopes iOS 4 Vstoupit do galerie

Calory

Chcete si hlídat svůj kalorický příjem, ale nechce se vám pracovat s příliš komplikovanými aplikacemi? Calory nabízí jednoduché a rychlé zadávání příslušných údajů, poskytne vám informace o makroživinách a nabídne hodnoty, odpovídající vaší tělesné konstrukci a aktivitě. S příchodem iOS 14 nabízí Calory widgety na plochu iPhonu a komplikace pro Apple Watch.

Fotogalerie Calory iOS 1 Calory iOS 2 Calory iOS 3 Calory iOS 4 Vstoupit do galerie

Hudba a sociální sítě

Soor Music Player

Soor je prémiový hudební přehrávač pro iOS zařízení se spoustou skvělých funkcí. Představuje zajímavou alternativu pro přehrávání obsahu ze služby Apple Music a může se pochlubit skvěle vypadajícím intuitivním uživatelským rozhraním, řadou užitečných funkcí a snadným ovládáním. V iOS 14 nabízí Soor widgety pro plochu iPhonu a integraci s funkcí Noční klid.

Fotogalerie Soor iOS 1 Soor iOS 2 Soor iOS 3 Soor iOS 4 Vstoupit do galerie

Apollo for Reddit

Apollo je populárním Reddit klientem a zajímavým řešením pro všechny, kterým nevyhovuje oficiální aplikace Reddit. S příchodem operačního systému iOS 14 nabídne aplikace Apollo for Reddit nově widgety pro plochu iPhonu, podporu pro funkci Obraz v obraze a rozšířené možnosti správy soukromí.

Fotogalerie Apollo iOS 1 Apollo iOS 2 Apollo iOS 3 Apollo iOS 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci Apollo for Reddit stáhnete bezplatně zde.

Produktivita a utility

Documents by Readdle

Aplikace Documents by Readdle je skvělým a výkonným nástrojem pro práci se soubory v rámci iOS nebo iPadOS zařízení. Slouží jako centrální úložiště pro všechny možné dokumenty a další soubory, které v ní můžete spravovat, prohlížet, ukládat na později a upravovat. Documents by Readdle nabízí v iOS 14 widgety na plochu, podporu funkce Obraz v obraze a ve své iPadOS verzi také podporu funkce Scribble pro Apple Pencil.

Fotogalerie Documents by Readdle 1 Documents by Readdle 2 Documents by Readdle 3 Documents by Readdle 4 +2 Fotek Documents by Readdle 5 Vstoupit do galerie

Day One Journal

Day One Journal je aplikace pro psaní deníku, která nabízí spoustu skvělých funkcí. Z vašich zápisků se snadno může stát virtuální kniha plná zajímavého obsahu, která vám vždy připomene ty nejlepší chvíle. Aplikace Day One Journal nabízí s příchodem operačního systému iOS 14 widgety na plochu iPhonu.