Známe české ceny Apple Watch Series 6

Měsíce čekání na novou generaci Apple Watch jsou konečně u konce. Před malou chvílí si totiž tato dlouho očekávaná novinka odbyla svou komorní premiéru skrze tiskovou zprávu zveřejněnou v Apple Newsroom. Záhy poté byla zařazena do Online Storu Applu, skrze který si jej budou moci jablíčkáři po celém světě jako již tradičně zakoupit ve dvou velikostních variantách a různých barvách. Na jaké ceny se letošní modely Apple Watch v České republice vyšplhaly?

Jako již tradičně prodává Apple v České republice jen hliníkové verze nepodporující LTE připojení ve variantách 40 a 44 mm. Za menší variantu s Apple účtuje 11 490 korun jak v klasické edici, tak i v edici Nike. V případě větších 44 mm Apple Watch si pak musíte při nákupu nachystat 12290 korun a to opět jak u standardní edice, tak i u edice Nike. Pokud jde o hodinky s pleteným řemínkem, 40 mm varianta vás bude stát 12 890 korun, 44 mm varianta potom 13 690 korun. Jedná se tedy o poměrně příznivé ceny, díky kterým se dá očekávat, že se budou nové hodinky prodávat více než dobře. Jen škoda, že ani letos jsme se u nich nedočkali žádných převratných novinek, ze kterých by nám vyloženě spadla brada. Nezbývá tedy nic jiného, než na ně čekat do příštího roku. V prodeji už od 18. září.