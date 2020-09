120 Hz displeje nedorazí na iPhony 12 kvůli výdrži baterie, příští rok s nimi však počítat můžeme

Jednou z hlavních novinek letošní generace iPhonů mělo být navýšení obnovovací frekvence displeje ze současných 60 Hz na 120 Hz, díky čemuž by se pohybující se zobrazovaný obsah po displeji pohyboval plynuleji. Po měsících testování však nakonec Apple nasazení této novinky odpískal a “dvanáctky” se tak opět představí “jen” se 60 Hz panely. To je však podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua naposledy.

Kuo ve své čerstvé zprávě pro investory tvrdí, že k odpískání vyšší obnovovací frekvence displeje se Apple rozhodl zejména kvůli obavám z výrazného zhoršení výdrže baterie v iPhonech. Té má totiž dát letos pořádně zabrat podpora 5G sítí, ke které jsou potřeba relativně dost energeticky náročné datové moduly, a další zatížení baterie by proto mohlo znamenat značný propad výdrže na hodnoty, které už by nebyly pro uživatele přijatelné. Kalifornský gigant však počítá s tím, že v průběhu následujících měsíců se mu podaří energetická náročnost vyřešit natolik dobře, že do iPhonů 13 (nebo 12S) v roce 2021 už 120 Hz panely bez problému vloží.

Obecně se dá říci, že nasazení 120 Hz displejů je jednou z prvních novinek, o které v souvislosti s iPhony pro rok 2021 víme. Tou další pak má být odstranění Lightning konektoru, díky čemuž se telefon stane zcela bezportovým a tím pádem i dosti unikátním. V současnosti byste totiž na trhu hledali telefony bez portů marně a nedá se předpokládat, že by se na tuto cestu někdo vypravil i v následujících měsících. Není tomu sice tak dávno, co měla jedna z čínských firem v plánu bezportový telefon vydat, nakonec však svůj záměr nečekaně odpískala.