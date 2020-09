Bloomberg: Apple zítra představí jen Apple Watch Series 6, Apple Watch SE a iPad Air 4

Od startu dlouho očekávané podzimní tiskové konference Applu ve formě Apple Eventu dělí svět už jen něco málo přes 28 hodin, což znamená jediné – natěšenost v kombinaci s napětím mnoha jablíčkářů graduje. Tu se nyní pokouší ještě více rozdmýchat agentura Bloomberg, která zveřejnila seznam produktů, jenž se na zítřejším Apple Eventu představí.

Pokud stále doufáte v to, že se zítra světu ukáží nové iPhony 12 a 12 Pro, Bloomberg má pro vás špatnou zprávu. Představení – tedy alespoň to plnohodnotné – totiž zítra velmi pravděpodobně neproběhne a jediné, čeho bychom se tak mohli dočkat, je nějaké krátké preview video s pár střípků poodhalující chystané modely. Čeho se však naopak dočkáme zítra určitě jsou podle Bloombergu dva modely Apple Watch – konkrétně Series 6 a SE. První jmenovaný má dorazit jako již tradičně ve dvou velikostech s tím, že hlavní novinkou má být monitoring okysličení krve. Počítat můžeme zítra dle Bloombergu i s iPadem Air 4. generace, který dostane design iPadů Pro 3. generace, ProMotion displej a procesor Apple A13 Bionic z loňského roku.

Co se týče prvních Maců s procesory Apple Silicon, ty má kalifornský gigant světu představit podle informací Bloombergu až v listopadu a tudíž si zítra jejich premiéru neužijeme. Otazníky visí i nad AirTags, novou generací HomePodu či náhlavními sluchátky AirPods Studio. Tyto produkty si totiž mají podle agentury odbýt svou premiéru též do konce roku, avšak zda to bude již zítra nebo až později si zatím tvrdit netroufá.