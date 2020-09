Nad cenou iPadu Air 4 visí stále otazníky

Na zítřejším Apple Eventu si má svou premiéru odbýt kromě Apple Watch či balíčku předplatných služeb Apple One například i iPad Air 4. generace. Jednat se má v jeho případě o skutečně výrazný upgrade, jelikož se u něj dočkáme výrazné designové změny vycházející z iPadů Pro 3. generace. Právě jejich tělo má totiž novinka dostat, byť bez horního senzoru pro Face ID. Tablet má totiž i nadále spoléhat na Touch ID, které bude integrováno do Power Buttonu. Ještě donedávna se naprostá většina zdrojů shodovala na tom, že se cena iPadu Air 4. generace oproti jeho 3. generaci nezmění a zůstane tak na zhruba 14 490 korunách v Česku, potažmo 499 dolarech v USA. Přesný leaker @L0vetodream však před pár hodinami na svém Twitteru uvedl, že cena bude vyšší.

Podle zdrojů leakera si výrazný skok iPadu Air kupředu vyžádá poměrně citelné zdražení. Základní model má totiž dle jeho zdrojů začínat nikoliv na 499 dolarech, ale na 569 až 599 dolarech – tedy možná i o více než 2000 korun výše. Tím by se tablet poměrně výrazně přiblížil iPadům Pro, na kterých by mohl kanibalizovat. Je však možné, že právě iPady Pro projdou zítra též určitou obměnou, jelikož se dlouhodobě hovoří o tom, že se v této produktové řadě do budoucna nepočítá s 11” modelem. Asi by tak nebylo překvapením, kdyby se právě 11” iPady Pro zítra z nabídky Applu poroučely a na jejich místo se dostal právě iPad Air. Pravdou sice je, že si 4. generace iPadů Pro odbyla svou premiéru teprve před pár měsíci, avšak Apple je v poslední době ve své produktové strategii celkem nevyzpytatelný.

Kromě vyšší ceny má být kaňkou na kráse nových iPadů Air i jejich dostupnost. Objednat je má být možné sice již od zítřejšího večera, kvůli pandemii koronaviru však mají dorazit s měsíčním zpožděním – tedy nejdříve 15. října spolu s novými Apple Watch Series 6. Čekání na novinky tak bude ještě skutečně dlouhé.