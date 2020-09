Apple Event: Vše, co očekáváme od iPadu Air 4. generace

Na začátku týdne rozeslal Apple vcelku nečekaně pozvánky na svou první podzimní konferenci. Ta nese název Apple Event a uskuteční se již příští úterý od 19:00 našeho času v Divadle Steva Jobse. Jedním z produktů, který si na ní má odbýt svou premiéru, má být i nový iPad Air – konkrétně jeho 4. generace. V následujících řádících si proto společně shrneme, co vše o něm již víme a tudíž i to, co od nich celkově očekáváme.

Design

Pokud jste příznivci úzkých a především pak stejnoměrných rámečků kolem celého displeje, iPad Air 4 vás velmi pravděpodobně potěší. Apple u něj totiž nasadí design velmi podobný tomu z iPadů Pro 3. generace, pro který jsou charakteristické ostré hrany připomínající iPhony 5, či právě úzké rámečky kolem displeje, které eliminují možnost nasazení Home Buttonu. Kvůli tomu bude iPad ovladatelný pomocí gest, na která jsme zvyklí z iPadů Pro 3. a 4. generace, potažmo z bezrámečkových iPhonů.

Výkon

Podle dostupných informací má být nová generace iPadu Air Applem vnímána jakožto náhrada menšího iPadu Pro. To jinými slovy znamená, že uživatelé, kteří budou chtít v budoucnu výkonný, ale zároveň stále poměrně kompaktní iPad, budou muset sáhnout právě pro modelu z řady Air. Už kvůli tomu tak musí Apple novou generaci Airu osadit procesorem, který bude z hlediska výkonu skutečně zajímavý a to i v porovnání s nynějšími iPady Pro 4. generace. Jelikož jsou však ty na trhu celkem krátkou dobu a ze strany Applu by byla hloupost vydat Air s velmi podobným designem a stejným výkonem, očekáváme v něm spíše nasazení čipsetu Apple A13, který tepe v loňských iPhonech. V nynější generaci Airu je totiž Apple A12, což jeho nasazení do nové generace víceméně vylučuje a to i ve vylepšení verzi X, a A14 v něm nemůže být taky, jelikož se jedná o vlajkový procesor, kterým se jako první pochlubí iPhony 12. Jiná možnost než A13 tudíž příliš není.

Displej a reproduktory

Tablet má jako již tradičně pro tuto řadu dorazit jen v jedné velikostní variantě – konkrétně v 11”. Do vínku by měl dostat Liquid Retina Display, který je využíván u iPhonů XR, 11 či iPadů Pro 3. a 4. generace. Dá se tedy říci, že dostane to nejlepší LCD, které je v současnosti Applem využíváno a tudíž se jeho kvalit určitě nemusíte obávat. Z vlastních zkušeností se totiž nebojíme o Liquid Retině říci, že za OLEDy z iPhonů zaostává skutečně jen minimálně.

Ozvučení u tabletu asi příliš nepotěší. Zdroje totiž tvrdí, že se dočká jen dvou reproduktorů, jako je tomu i nyní. Ty budou velmi pravděpodobně umístěny v jeho spodní části – konkrétně pak vedle nabíjecího portu. Kvůli použití dvou reproduktorů a jejich umístění jen na jedné straně iPadu se tak bohužel nedá očekávat nikterak pohlcující zážitek, jelikož při konzumaci obsahu uslyšíte jeho ozvučení zkrátka jen z jedné strany, což může působit nepřirozeně. V tomto směru bychom se tak velmi rádi pletli a za pár hodin napsali, že iPad disponuje hned čtyřmi reproduktory, přičemž dva má dole a dva nahoře.

Porty

Je velmi pravděpodobné, že se kvůli snaze sjednotit svou produktovou řadu rozhodne Apple na iPadech Air zaříznout ikonický Lightning port, který nahradí modernějším USB-C. Díky tomuto kroku by se z Airu stal daleko využitelnější pracovní nástroj, jelikož by byl rázem mnohem kompatibilnější s celou řadou příslušenství, o což Applu samozřejmě jde. USB-C na Airu by tedy bylo jinými slovy dalším krokem směrem k přetransformování iPadů na Macy, respektive jejich plnohodnotné alternativy.

Zatímco u nasazení USB-C jsme si celkem jistí, je otázka, jak se Apple rozhodne u 3,5mm jack konektoru. Jasně, jedná se o přežitek, se kterým se loučí čím dál více elektroniky v čele s iPhony či iPady Pro. Na druhou stranu, vzhledem k cílové skupině iPadu Air – tedy středně náročné sortě uživatelů – se nedá tak úplně s jistotou říci, zda by bylo odstranění tohoto prvku zrovna chytré. Přeci jen, cílová skupina iPadu Air 4 si bude dost možná své audio příslušenství přes 3,5mm jack připojit. Zde tedy vidíme setrvání/odstranění na 50/50.

Zabezpečení

Přestože nabídne iPad Air 4. generace design iPadu Pro 3. generace, neočekává se u něj zřejmě kvůli finančním úsporám nasazení Face ID. Namísto toho má mít Apple v plánu nasazení Touch ID, které má být implementováno v Power Buttonu na horní hraně zařízení. Z ergonomického hlediska se asi nebude jednat o žádnou hitparádu, ale účel toto řešení určitě splní. Ve výsledku jej proto nelze v žádném případě označit za přešlap.

Fotoaparát a úložiště

Jelikož není fotoaparát v žádném případě alfou a omegou iPadu, dá se očekávat, že jej Apple nebude ani tentokrát příliš “hrotit” a do Airu 4 nasadí stejný fotoaparát, který použil v iPadech Pro 3. generace. Ten je totiž i dva roky po své premiéře velmi kvalitní a především pak nevyjde draze z hlediska výroby. Na druhou stranu, ultraširikoúhlé fotky či superkvalitní přiblížené fotky s ním holt neuděláme.

Těžkou hlavu si Apple nebude velmi pravděpodobně dělat ani s úložištěm. Předešlá generace iPadu Air dorazila “jen” v 64 a 256 GB a proto očekáváme stejné úložné varianty i nyní. Čistě teoreticky by mohlo přibýt i 512 GB, avšak ruku do ohně bychom za tuto variantu nedali.

Dostupnost a cena

Je otázkou, zda donutí spousta novinek Apple iPad Air zdražit či nikoliv. Pokud však má dávat tento model i nadále smysl z hlediska jeho pozice v portfoliu Applu, hýbat s jeho cenou prakticky nelze. Pokud klesne, přestal by dávat smysl základní iPad. Jakmile by však naopak vzrostla, bylo by pro uživatele logičtější připlatit si za iPady Pro. Základ proto u “čtyřky” očekáváme za 14 490 korun, model s větším úložištěm pak za 18 990 korun jako tomu je i nyní. Co se pak týče dostupnosti, očekáváme konec tohoto měsíce či začátek měsíce příštího. iPady totiž dorazí zcela určitě s iPadOS 14, na jehož vydáním tak bude logicky vše závislé.