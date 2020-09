Apple Event: Vše, co očekáváme od Apple Watch Series 6

Na začátku týdne rozeslal Apple vcelku nečekaně pozvánky na svou první podzimní konferenci. Ta nese název Apple Event a uskuteční se již příští úterý od 19:00 našeho času v Divadle Steva Jobse. Jedním z produktů, který si na ní má odbýt svou premiéru, mají být i nové Apple Watch – konkrétně Series 6. V následujících řádících si proto společně shrneme, co vše o nich již víme a tudíž i to, co od nich celkově očekáváme.

Design

Pokud nejste příznivci vzhledu loňských Apple Watch Series 5 či předloňských Apple Watch Series 4, letošní model vás zřejmě příliš nenadchne. Po designové stránce by měl být totiž s těmito dvěma modely naprosto stejný. Těšit se tak u něj můžete na relativně úzké tělo či displej se zakulacenými rohy, díky kterým působí o poznání moderněji než displej u modelů Series 3 a starších. Žádná změna by neměla proběhnout ani na spodní straně hodinek v oblasti senzoru či na jejich rámu. Jediným designovým pozitivem by se tak měly stát řemínky. Minimálně u kožené magnetické verze bychom se totiž měly dočkat malé změny, kdy by zapínání již nebylo řešeno smyčkou, ale jen přeložením a magnetickým spojením.

Výkon

V loňském roce Apple nejednoho svého fanouška procesorovou politikou u Apple Watch pobouřil. Do Series 5 totiž nasadil stejný procesor jako do Series 4, kvůli čemuž jsme museli zapomenout na jakékoliv hardwarové zrychlení. Nic takového se však letos naštěstí očekávat nedá, jelikož by bylo nasazení dva roky starého procesoru do nových hodinek skutečně velkým riskem ve smyslu provokace uživatelů a zároveň zvláštním krokem z hlediska zamýšlené softwarové podpory. Ačkoliv nelze v tuto chvíli říci, o kolik si nové Apple Watch z hlediska výkonu polepší, v minulosti bylo u procesorů pro Watch poměrně běžné, že se zlepšovaly vždy zhruba o 50 % každý rok. Podobný výkonnostní skok proto očekáváme i tentokrát.

Nové funkce

Ani z hlediska nových funkcí nás bohužel u Apple Watch Series 6 nečeká podle prakticky všech dostupných informací žádné terno. Dočkat bychom se totiž měli de facto jen měřiče okysličení krve, což je vychytávka, která se ani zdaleka nedá srovnávat například s EKG, Always-on či zvětšením displeje, jelikož jí využije jen určitá sorta uživatelů. Tato funkce navíc není na smartwatch žádnou velkou novinkou, jelikož jí již konkurenční modely oplývají. Pokud jí tedy neuchopí skutečně ze zajímavého úhlu, díru do světa s ní udělá jen velmi těžko. Kromě této novinky se pak dá obecně očekávat i vylepšení snímače tepové frekvence či právě EKG, avšak z toho si takříkajíc na zadek sedne jen málokdo.

Výdrž baterie

Operační systém watchOS 7 přináší na Apple Watch nativní aplikaci pro spánkovou analýzu. Jelikož však nejsou Apple Watch produktem s dlouhou výdrží baterie, je využitelnost této funkce na pováženou. Od Apple Watch Series 6 se proto obecně očekává, že přinesou o poznání lepší výdrž baterie, díky čemuž by u nich začala dávat spánková analýza daleko větší smysl. Navýšení z nynějších zhruba dvou dnů na týden se sice tak úplně očekávat nedá, každá hodina k dobru však jistojistě potěší. Díky nasazení nového procesoru, který bude velmi pravděpodobně úspornější než jeho předešlá generace, se však dá navýšení skutečně předpokládat.

Cena a spuštění prodejů

Ceny Apple Watch se prakticky od jejich prvopočátku drží na víceméně stejné úrovni a proto nepředpokládáme, že by se Apple chystal letos svou cenovou politiku jakkoliv měnit. Hodinky proto velmi pravděpodobně i letos pořídíme za ceny pohybující se zhruba kolem 12 tisíc korun v základní hliníkové variantě bez podpory LTE, což není nikterak vysoká částka. Bohužel, v Česku si takřka 100% oficiálně dopřejeme jen tyto modely, jelikož to na spuštění podpory LTE u Watch zatím nevypadá. A právě LTE v zemi je podmínka startu prodejů Watch nejen s jejich podporou, ale i s těly z jiných materiálů než hliníku.