Apple oznámil, kdy představí iPhony 12 a další novinky

Nikoliv Apple Watch Series 6 a ani iPady Air 4, ale rovnou oznámení data představení iPhonů 12 si na dnešní den připravil Apple. Před malou chvílí totiž rozeslal vybraným médiím pozvánky na konferenci, která se uskuteční 15. září v Divadle Steva Jobse klasicky od 19:00 našeho času.

Na Keynote, kterou Apple oznámil před malou chvílí, si svou premiéru odbude velmi pravděpodobně celá řada novinek v čele s iPhony 12. Jejich představení však nemusí být ve výsledku tak úplně dobrou zprávou, jelikož se nerovná spuštění jejich prodejů. Ostatně, i v září 2017 Apple světu na své Keynote představil iPhone X, který však záhy na pulty obchodů uvedl o dobré dva měsíce později. Vzhledem k současné situaci ve světě se proto dá obecně očekávat stejný scénář i letos, ne-li horší. Problémy s výrobou, které Apple v současnosti řeší, jsou totiž podle dostupných informací opravdu velké.

Kromě iPhonů si na Keynote svou premiéru velmi pravděpodobně odbudou Apple Watch Series 6 a iPady Air 4, na které svět čekal dnes, spolu s AirPower, AirTags a další řadou novinek. Svou chvilku slávy si na Keynote pravděpodobně užijí i první Macy s procesory Apple Silicon, které by měly do prodeje vstoupit do konce letošního roku. Ve hře je rovněž nový levný tablet nebo třeba Apple TV. Na Keynote se rovněž dočkáme oznámení termínu vydání nových OS v čele s iOS 14. O všem podstatném vás budeme samozřejmě informovat na našem magazínu.