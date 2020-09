Bloomberg: Apple nemusí příští týden představit iPhony 12, ale jen Apple Watch a iPady

Jen těžko bychom v historii Applu hledali z hlediska představování jeho produktů zamotanější rok. Harmonogram a styl oznamování novinek se totiž kvůli pandemii koronaviru nejenže od předešlých let liší, ale zároveň se zřejmě mění každým okamžikem. To jinými slovy znamená, že ohledně představení iPhonů 12 nemá nyní svět jasněji než měl například dnes ráno a to i přesto, že jsme se před dvěma hodinami dočkali rozeslání pozvánek na Apple Event.

Jablíčkářský svět je obecně zvyklý na to, že se iPhony představují na první podzimní Keynote daného roku a druhá – pokud je tedy vůbec konaná – cílí na Macy a iPady. Když proto Apple před dvěma hodinami rozeslal pozvánky na Keynote, jen pramálo lidí je vnímalo jinak než jako pozvánky na představení iPhonů 12. Zdroje Marka Gurmana z Bloombergu však mírní nadšení slovy, že se “dvanáctky” na Apple Eventu příští týden představit vůbec nemusí, ale mohou dorazit skutečně až v říjnu. Na Keynote by si tak mohly svou premiéru odbýt jen Apple Watch a iPady Air 4, o jejichž příchodu se spekulovalo pro změnu v souvislosti s dneškem.

V tuto chvíli se absolutně nedá říci, kde je v tomto směru pravda, jelikož se i Mark Gurman v minulosti hned několikrát tvrdě ve svých předpovědích spletl – ostatně stejně jako Prosser dnes se svou předpovědí příchodu Apple Watch Series 6. Vyloučit se navíc nedá ani to, že nemá o představení zatím jasno ani samotný Apple a jeho finální rozhodnutí padne až v následujících dnech. Keynote bude totiž stejně jako v případě WWDC předtočená, což mu dává poměrně velký manévrovací prostor v úpravě obsahu, který bude vysílat. Jinými slovy – předtočené video s iPhony 12 může ze záznamu Keynote, který bude chtít světu promítnout, jednoduše vystřihnout a nechat jej až na říjen, o kterém hovoří právě Gurman. Jak se celá zápletka vyvrbí snad alespoň částečně naznačí následujících pár dní.