Představení balíčku služeb Applu za zvýhodněné předplatné na zítřejší Keynote je téměř jisté

Již v loňském roce se objevily první spekulace o tom, že by společnost Apple mohla přijít s balíčkem služeb, určeným i pro majitele zařízení s operačním systémem Android. Minulý týden přinesl server 9to5Google zprávu o tom, že se v kódu aplikace Apple Music skutečně objevily odkazy na službu s názvem Apple One. O službě v minulosti informovala například také agentura Bloomberg, která uvedla, že uživatelé by v rámci Apple One mohli získat různé kombinace balíčků jablečných služeb  Music,  TV+,  Arcade,  News+ a úložiště na iCloudu.

Odkaz na službu Apple One se nyní objevil také v kódu operačního systému iOS 14, a to v části, která souvisí s částí, ve které mohou uživatelé provádět správu svých předplatných. Příslušný text byl podle všeho přidán skutečně v nedávné době, což by mohlo znamenat, že by společnost Apple mohla službu Apple One již na zítřejším Apple Eventu. V textu se objevují výrazy jako „Cancel Apple One“ a „Keep Apple One“, stejně jako informace o možnosti zrušit službu Apple One a ponechat si pouze její vybrané součásti. Uživatelé se tak podle všeho budou moci rozhodnout mezi využíváním balíčku Apple One nebo jednotlivými službami. Současně se na internetu objevily také zprávy o tom, že si společnost Apple nechala zaregistrovat hned několik domén, jejichž URL adresa obsahuje výraz „Apple One“.

Podzimní konference společnosti Apple se odehraje již toto úterý. Očekává se, že na ní jablečná společnost představí nejen nový hardware včetně smartphonů a chytrých hodinek, ale také přepracovaný iPad Air s výrazně tenčími rámečky. Nejnovější zprávy také napovídají, že by Apple mohl na letošní akci představit také nové služby – minimálně zmíněný balíček Apple One. Přímý přenos Apple Eventu můžete online sledovat také na webu Letem světem Applem. Čeho byste se se v úterý nejraději dočkali vy?