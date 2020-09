Apple Card dorazí pravděpodobně brzy do Evropy

Od představení a spuštění kreditní karty Apple Card již uplynul více než rok, za který si mezi svými uživateli vydobyla poměrně slušnou oblibu. Ta by přitom mohla být ještě daleko větší, kdyby Apple svou kartu zpřístupnil i jinde než jen v USA. Čím dál více indícií z posledních týdnů nicméně naznačuje, že právě k rozmachu mimo svou domovinu se Apple u Apple Card chystá.

Zřejmě nejblíže má ke spuštění Apple Card kalifornský gigant v Austrálii, ve které podle zdrojů portálu MacRumors už dlouho jedná s bankovními společnostmi právě na spolupráci ohledně spuštění jeho karty. Jednání mají být dokonce již téměř na konci, díky čemuž se má karta u protinožců spustit snad už s iOS 14.1 či 14.2 – tedy velmi pravděpodobně do konce letoška.

Ani Evropa nemá nicméně podle všeho našlápnuto k Apple Card špatně. V kódech bety iOS 14 lze totiž v souvislosti s Apple Card najít odkazy na GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně údajů zavedené Evropskou unií v jejích státech. To jinými slovy znamená, že se Apple dle všeho připravuje i na vstup na starý kontinent, jelikož GDPR nikde jinde než právě v Evropě neuplatní. Otázkou sice je, jaké státy by se mohly jeho kreditky dočkat jako první, žhavými kandidáty jsou však díky rozmachu Apple produktů a Apple Storům Německo, Itálie, Francie či Španělsko. Co se týče České republiky, té hraje jednoznačně do karet její obrovská obliba v používání platebních karet ke platbám, avšak tyto plusové body sráží nezajímavost trhu pramenící z nízkého počtu obyvatel či absence Apple Storu, ve kterých jsou Apple Card skvěle uplatnitelné pro čerpání bonusů.

Jelikož se Apple zatím oficiálně nevyjádřil k tomu, kam přesně chce svou Apple Card dále rozšiřovat, veškeré výše zmíněné země jsou skutečně jen našimi tipy a tudíž se mohou na hony vzdalovat realitě. Je však poměrně pravděpodobné, že se nových informací o Apple Card dočkáme právě na zítřejším Apple Eventu, jelikož – jak je jasně patrné – je nasazení připravováno nebo alespoň nějak souvisí s iOS 14. Nechme se tedy překvapit, jak se celá situace ohledně jablečné kreditky vyvrbí.