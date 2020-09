Jak ovládat PC nebo Mac přes iPhone, iPad či Apple Watch

Naštěstí se nacházíme v moderních časech, kdy drtivá většina z nás má k dispozici chytrý telefon, počítač a vcelku slušné připojení k síti Internet. S příchodem zmiňovaných produktů došlo k obecnému zjednodušení našich každodenních životů. Veškerou korespondenci si můžeme vyřídit prakticky okamžitě a z pohodlí domova, dokážeme se spojit s ostatními pomocí prostého hovoru, vyhledat si různé informace za pomocí internetu a tak bychom mohli pokračovat skutečně dlouho. Pořád je ale jedna věc, kde bychom potřebovali další zjednodušení. A tím je dálkové ovládání počítače.

Fotogalerie Aplikace se slevou-Remote, Mouse and Keyboard Pro 1 Aplikace se slevou-Remote, Mouse and Keyboard Pro 5 Aplikace se slevou-Remote, Mouse and Keyboard Pro 4 Aplikace se slevou-Remote, Mouse and Keyboard Pro 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Remote, Mouse and Keyboard Pro 2 Vstoupit do galerie

Určitě jste se již nejednou přistihli v situaci, kdy jste si kupříkladu připravili film, nechali si počítač na stole, přesunuli se v klidu na gauč a následně jste zjistili, že se ke zmiňovanému počítači musíte vrátit a něco odkliknout – případně už potřebujete přepnout video či podobně. Přesně v tomto směru by nebylo na škodu mít po ruce nějaký dálkový ovladač na samotné počítače. Naštěstí existuje řada skvělých možností, které nám s tímto dokáží pomoci, přičemž jednou z nejpopulárnějších z nich je aplikace Remote, Keyboard & Mouse [Pro]. Tento program, který je k dostání pro iPhone, iPad, a dokonce i pro Apple Watch, si můžete pořídit na jablečném App Storu. Následně vás aplikace navede na příslušnou internetovou stránku, kde přejdete na vašem počítači či Macu, stáhnete si příslušný soubor a obě zařízení spolu propojíte.

Fotogalerie Remote Keyboard and Mouse Pro watchOS 1 Remote Keyboard and Mouse Pro watchOS 5 Remote Keyboard and Mouse Pro watchOS 4 Remote Keyboard and Mouse Pro watchOS 3 +2 Fotek Remote Keyboard and Mouse Pro watchOS 2 Vstoupit do galerie

Aplikace jako taková s sebou přináší řadu skvělých možností. S její pomocí se totiž můžete naplno zhostit ovládání multimédií a kupříkladu měnit hlasitost, pozastavit či spustit přehrávání. Samozřejmě se zde také nachází plná podpora ovládání kurzoru a klávesnice. To osobně považuji za jednu z největších výhod, která uživateli umožňuje kompletně převzít kontrolu nad daným zařízením. Abychom měli vše co možná nejjednodušší, nejčastější akce jsou shrnuty v dalším panelu. Jedním kliknutím tak můžeme počítač vypnout, zamknout, uspat, probudit, vypnout displej a řadu dalších. To samé se týká i v případě aplikací. Program totiž dokáže pročíst všechny nainstalované aplikace a následně vám je umožní zapnout či vypnout. Obrovskou výhodou také je, že ke kompletnímu ovládání máte také přístup i přes jablečné hodinky Apple Watch.

Zdroj: App Store

Remote, Keyboard & Mouse [Pro] nabízí skutečně bohaté možnosti a všechny z nich si můžete prohlédnout ve výše přiložené galerii. Aplikace je za běžných okolností k dispozici za 179 Kč. Jestliže ale pravidelně čtete naši rubriku Aplikace zdarma, jistě jste si všimli, že jsme o tomto programu nedávno psali. Aplikaci si tak můžete nyní stáhnout úplně zdarma. Tuto akci byste rozhodně neměli promeškat, protože už se nemusí opakovat.