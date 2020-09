Apple Music pro Android potvrdilo brzký příchod novinky, díky které bude možné ušetřit

Pokud jste předplatiteli více předplatných služeb z dílny Applu, následující řádky vás jistojistě potěší. Nejnovější verze aplikace Apple Music pro Android totiž potvrdila brzký příchod takzvaných balíčků předplatných služeb, které budou za výhodnější cenu sdružovat služby Applu pod jedno předplatné. Ty by si měly svou premiéru odbýt již příští týden na Apple Eventu.

Kódy aplikace potvrdily jak název balíčků Apple One, tak i to, že bude jejich součástí dle očekávání i Apple Music. Kód totiž obsahuje hlášku: “Vaše předplatné Apple Music bude zahrnuto v Apple One od %s (zde bude uvedeno datum). Za vaše předplatné (Apple Music) vám nebudou strhávány žádné další poplatky.” Žádné další indície se už vývojářům objevit nepodařily, avšak je možné, že se v následujících hodinách přeci jen dalších pár informací ještě na světlo světa dostane.

Co vše budou balíčky služeb obsahovat není zatím tak úplně jasné. Podle většiny zdrojů je však Apple různě nakombinuje, aby jimi ukojil poptávku co možná největšího počtu uživatelů a to jak těch stávajících, tak i potenciálních nových předplatitelů. Dá se nicméně předpokládat, že se v balíčcích objeví kromě Apple Music i služby TV+, Arcade, potažmo iCloud. V zahraničí by pak mohly obsahovat i News+ či Apple Care+. Jak výrazné cenové úspory při předplacení balíčku Apple nastavení je též zatím ve hvězdách.