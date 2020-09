Apple chystá nový vyhledávací systém jeho produktů. Fungovat má na bázi zvuku

Pokud se ocitneme v situaci, kdy ztratíme jablečné zařízení či jej zkrátka nemůžeme najít, můžeme si pomoct s aplikací Najít. Ta přes síť dokáže do produktu vyslat signál, díky čemuž začne například iPhone pípat. Zároveň můžeme využít i hlasovou asistentku Siri. Té už jen stačí říct, aby našla naše AirPods, Apple Watch či iPhone, což vede ke stejnému výsledku. Problém ale může nastat u zmiňovaných sluchátek AirPods.

Protože se jedná o malé zařízení určené do uší uživatele, jeho zvuk v takovém případě zkrátka nemusíme slyšet. Jak to tak ale vypadá, Apple připravuje plánu pro vylepšení samotného hledání produktů. Obrovská výhoda spočívá v tom, že by z daného procesu byl odebrán lidský faktor – tedy náš sluch. Místo toho, abychom se namáhali s bedlivým posloucháním, odkud zvuk vůbec vychází, by vše mohly jablečné produkty řešit kompletně za nás. O tomto pojednává nový patent, který by využíval zvuky nacházející se mimo rozsah lidského zvuku. Zmiňovaný zvuk by totiž hrál ve specifické frekvenci, jenž využívá frekvenční odezvu samotného reproduktoru. Byl by přitom přijímán prostřednictvím dvou nebo více mikrofonů, čímž by se nakonfiguroval beamforming. Co je ale vlastně beamforming? V tomto okamžiku by totiž zvuk nebyl vysílán do všech směrů, ale nastavil by se specifický paprsek samotného zvuku, který by mířil na konkrétní zařízení.

Patent říká, že signál pro beamforming by měl být generován z výstupů dvou či více mikrofonů a následně by si prošel filtrací skrze jeden či více filtrů. Filtry by v tomto případě sloužily pro přesun signálu, aniž by došlo k jeho narušení okolním hlukem. Přesně v tomto směru by se vyplatilo použít zvuk na frekvenci mimo rozsah lidského sluchu. Po příslušných výpočtech by se na displeji vašeho zařízení mohly zobrazovat informace o pozici hledaného produktu. Myšlenka je přitom taková, že samotná funkce by mohla mít daleko širší spektrum využití a souvisela by s hledáním ztracených či odcizených předmětů bez ohledu na to, zdali jsou produkty skutečně poblíž.

Schéma z patentu ukazující na využití sítě při lokalizaci zařízení; Zdroj: AppleInsider

Za celým patentem stojí skupina devíti lidí, mezi kterými se nachází i Sorin V. Dusan. Ten již v minulosti pracoval na patentech spojených s odhadováním hluku a jeho potlačením, což můžeme nalézt například ve sluchátkách Apple AirPods Pro. Zdali se této funkce ale dočkáme je prozatím nejasné. Kalifornský gigant si totiž častokrát nechává patentovat řadu potencionálních funkcí, na které však následně bohužel zanevře.