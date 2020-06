Aplikace Najít získává podporu pro zařízení třetích stran

V souvislosti s lokalizací se již delší dobu spekuluje o tom, že by společnost Apple měla představit vlastní lokalizační přívěsky, které by spolupracovaly s nativní aplikací Najít. Na přívěsky od Applu si sice zjevně ještě nějakou chvíli počkáme, majitelé příslušných zařízení třetích stran ale mohou zajásat – jablečná společnost totiž u operačních systémů iOS 14 a iPadOS 14 v tichosti zavedla Find My Network Accessory Program.

Zmíněný program má umožnit spolupráci nativní aplikace Najít s řadou různých produktů a doplňků třetích stran. Ta bude možné v operačním systému iOS 14 snadno a rychle lokalizovat s použitím zmíněného nástroje. Aplikace Najít tak už nebude omezená pouze na lokalizaci produktů od Applu. Koncové šifrování bude v aplikaci i nadále zachováno – ochrana soukromí uživatele je pro Apple podle slov jeho představitelů klíčová. Výrobci příslušenství, kteří budou mít zájem o spolupráci svých výrobků a aplikací Najít, budou mít ode dneška k dispozici potřebné podklady a specifikace. O produktu s názvem AirTag, který Apple podle dostupných zpráv stále vyvíjí, nejsou v současné chvíli v této souvislosti dostupné žádné bližší informace. Dá se ale předpokládat, že zpřístupněním aplikace Najít produktům a doplňkům od výrobcům třetích stran chce společnost Apple předejít možným nařčením z pokusů o monopol. K těmto obviněním by snadno mohlo dojít v případě, že by firma vydala vlastní lokalizační přívěšek a zachovala omezení kompatibility aplikace Najít s jejími vlastními produkty.