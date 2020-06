Na tyto iPhony nainstalujete nový iOS 14

Představení zřejmě neočekávanějších operačního systému Applu tohoto roku je zdárně za námi a nyní je na řadě důkladná rekapitulace všech novinek, které obsahuje. Ještě předtím, než se do ní postíte společně s námi, by však určitě nebylo od věci zjistit, zda nový iOS 14 na svůj iPhone vůbec nainstalujete. Rozhodně totiž neplatí, že jsou nové systémy nainstalovatelné na veškerá zařízení, které kdy Apple vydal. Pokud tedy tápete nad tím, zda je váš iPhone s iOS 14 kompatibilní, nahlédněte do seznamu níže. Naleznete v něm veškeré iPhony, které jsou s novým operačním systémem, který na jablečné telefony přináší poměrně velké množství novinek, kompatibilní. Málo jich rozhodně není.

Nový iOS 14 nainstalujete na tyto iPhony: