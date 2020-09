Vodafone spustí od října 5G v pěti českých městech

5G sítě se pomalu začínají zabydlovat i v České republice. Poté, co začalo O2 od 1. července komerčně poskytovat toto přípojení v Praze a Kolíně a T-Mobile zase v ostravském kampusu VŠB přichází s jeho nasazením i Vodafone. Ten jej hodlá od října zavést celkem v pěti českých městech.

5G sítě od Vodafone budou dostupné konkrétně v Praze, Brně, Karlových Varech, Ústí nad Labem a v Jeseníku. Připojení bude využívat frekvence doposud využívané pro LTE , které právě pro účely 5G Vodafone uvolní. Potěšující informací je i to, že se Vodafone chystá podle svých slov v následujících měsících pokrytí 5G sítěmi rozšiřovat i do dalších oblastí v Česku. Kam přesně se operátor chystá však bohužel neprozradil. Řekl ale to, že jakýkoliv masivnější rozvoj je závislý na aukci kmitočtů, která je v dohledné době v plánu. Jinými slovy – pokud nebude vyřešena tato věc, pokrytí 5G sítěmi bude v ČR nedostatečné.

Aby bylo možné 5G sítě využívat, je nutné vlastnit kompatibilní zařízení. Ty se začínají v posledních měsících dostávat na trh čím dál častěji především ve formě smartphonů. Co se týče produktů od Applu, ty zatím s 5G kompatibilní nejsou. Chystané iPhony 12 by však měly podporu přinést a to u všech chystaných variant – tedy jak u 5,4” modelů, tak i u 6,1” či 6,7” modelů. Snad tedy bude tato vychytávka díky zbudování infrastruktury tuzemskými operátory co nevidět využitelná v co možná největší části Česka.