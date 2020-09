Připravený livestream Apple Eventu na YouTube naznačuje příchod Apple Watch Series 6

Včera večer zveřejnil Apple pozvánku na svou první podzimní Keynote, na které by měl světu představil řadu dlouho očekávaných novinek. Co přesně se na ní ukáže sice není v tuto chvíli tak úplně jasné, jelikož po počátečním nadšení z příchodu iPhonů 12 začaly některé zdroje v čele s Markem Gurmanem z Bloombergu tvrdit, že telefony na Apple Eventu nedorazí, avšak minimálně podle klíčových slov u předpřipraveného videa na YouTube to vypadá, že se dá počítat s odhalením Apple Watch Series 6.

Na odkaz “Series 6” narazil vývojář Guilherme Rambo při prozkoumávání metadat přenosu Apple Eventu na YouTube ve výše zmíněné sekci klíčových slov. Mezi těmi se objevily i hesla jako iPhone, iOS či iPad, avšak ty jako potvrzení příchodu jejich nových generací brát vzhledem k jejich obecnosti nelze. Je však vcelku pravděpodobné, že si i tyto produkty svou chvilku slávy užijí – ať už skrze představení, krátké preview nebo jen nastínění jejich budoucnosti ústy někoho z vedení Applu.

První podzimní Apple Event má start naplánovaný na příští úterý, konkrétně pak 19:00 našeho času. Stejně jako v případě WWDC, ani on neproběhne za účasti diváků, nýbrž jen online z Divadla Steva Jobse. Dá se proto předpokládat, že bude stejně jako WWDC předtočený, což však ve výsledku ničemu nevadí, jelikož si díky tomu může Apple dovolit z hlediska zpracování o poznání honosnější zážitek napěchovaný efekty, které by při běžném živém přenosu k dispozici nebyly.