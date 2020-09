Práce na zlepšení TV+ pokračují. Apple nově najal bývalého vedoucího Disney, Hulu a Quibi

V minulém roce jsme se dočkali představení jablečné streamovací platformy s názvem  TV+. Tato služba se soustředí na originální obsah, a ačkoliv se čísly s konkurencí rovnat nemůže, tak se dokáže pochlubit různými oceněními či nominacemi. Kalifornský gigant si plně uvědomuje sílu daného segmentu, a proto se na svých službách snaží neustále pracovat. Podle nejnovějších informací Apple najal hollywoodského vedoucího pracovníka jménem Tim Connolly, který se dříve podílel na rozvoji Disney, Hulu a Quibi.

Connolly byl v minulosti viceprezidentem pro digitální distribuci a produkci nových titulů u konkurenční společnosti Disney. To ale není všechno. Poté se totiž přesunul do Quibi, kde zastával manažerskou pozici a měl pod palcem různé spolupráce a reklamy. Ze startupu nakonec odešel ještě před tím, než došlo ke spuštění samotné platformy. Connolly zároveň pomáhal při startu populární služby Hulu, kdy zařizoval smlouvy s ostatními sítěmi. Přitom například dohlížel na dohodu mezi Spotify a zmiňovanou společností Hulu. Jakou roli však bude zastávat v Applu je prozatím nejasné.

Aktuálně se hovoří o tom, že by se mohl věnovat zprostředkovávání různých dohod pro kanály Apple TV. Samotná aplikace totiž uživatelům umožňuje si koupit či vypůjčit titul od různých poskytovatelů, a to přímo v aplikaci. Kalifornský gigant teprve minulý měsíc začal prodávat samotná předplatná hned několika službám spolu se zajímavým balíčkem, ve kterém je plný přístup k CBS a Showtime, což diváka vyjde na deset dolarů měsíčně. Zaměstnání Connollyho může také poukazovat na to, že se již brzy dočkáme dalších, podobně zvýhodněných, balíčků. Connolly má právě v tomto směru bohaté zkušenosti a mohl by tak přiložit ruku k dílu i v případě očekávané služby s názvem Apple One.

Na celou situaci prozatím Apple nikterak nezareagoval, a proto se o roli Connollyho můžeme prozatím pouze dohadovat. Každopádně jedno je ale jisté. Jablečná společnost od spuštění  TV+ do platformy investovala nemalé peníze, tudíž se dá očekávat, že na nás čeká řada úžasných novinek.