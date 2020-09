Itálie si chce došlápnout na iCloud

V Itálii bylo nedávno zahájeno antimonopolní vyšetřování. Jeho předmětem jsou podmínky používání iCloudu, které podle místního antimonopolního regulátora – organizace AGCM – nejsou spravedlivé. Ze stejného důvodu nechává AGCM prošetřit také služby Googlu a platformu Dropbox.

Organizace AGCM (Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato) své rozhodnutí zahájit zmíněné vyšetřování oznámila prostřednictvím oficiální tiskové zprávy. AGCM tvrdí, že Apple u svého iCloudu uplatňuje nekalé obchodní praktiky, a že jeho smluvní podmínky obsahují nepřiměřená ustanovení. Jablečný iCloud ale není jedinou službou, která se této organizaci nezdá v pořádku. Vyšetřování probíhá celkem šest, a týkají se i některých velkých jmen v oblasti poskytování cloudových a jiných podobných služeb. Vyšetřována tak bude například také společnost Google a její Google Drive nebo třeba Dropbox. Všechny zmíněné společnosti a jejich služby porušují podle AGCM směrnice o právech spotřebitelů

Jedním z předmětů vyšetřování má být kromě jiného také nedostatečně srozumitelné sdělení o sběru a použití uživatelských dat pro komerční účely a působení nepřiměřeného vlivu na spotřebitele. Ti mohou být podle AGCM v rámci potřeby využívání cloudového úložiště nepřímo nuceni přistoupit na ne zcela férové podmínky, a odsouhlasit poskytovateli služeb využití svých osobních dat pro komerční účely. Vyšetřovací orgány se mají zaměřit například na to, že si poskytovatelé cloudových služeb vyhrazují právo službu pozastavit, a to i tehdy, kdy uživatel v jejím rámci spoléhá na přístup k důležitým dokumentům. Předmětem zkoumání má být i to, že poskytovatelé odmítají odpovědnost za případnou ztrátu dat v cloudu, že si vyhrazují právo kdykoliv změnit podmínky používání svých služeb, nebo rozdíly v lokalizacích smluv. AGCM vnímá jako velký problém také to, že uživatelé jsou na poli cloudových služeb ve značně nevýhodné pozici, a často musí na nepříznivé podmínky přistoupit prakticky proti své vůli.