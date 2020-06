Google Drive vs. OneDrive vs. Dropbox: Který cloud má nejlepší poměr cena/výkon

Cloudová úložiště asi do jisté míry využívá každý z nás. Na internetu existuje opravdu velká spousta různých řešení, a to jak tuzemských, tak i zahraničních. Jedním z rozhodujících faktorů při volbě toho správného cloudového úložiště bývá kromě kapacity také cena. V dnešním článku se blíže podíváme na tři nejčastěji používaná cloudová úložiště, porovnáme si jejich varianty i cenové nabídky. Ještě než se do nich pustíme jen podotkneme, že se jedná o cloudová úložiště využitelná prakticky na všech platformách. iCloud tedy mezi nimi budete hledat marně, jelikož cílí primárně jen na Apple komunitu.

Google Drive

Cloudové úložiště Drive od společnosti Google patří mezi nejvyužívanější zahraniční varianty služeb tohoto typu. V základní bezplatné variantě nabízí Disk od Googlu 15GB prostoru pro soubory různého typu. Na úložišti můžete vytvářet vlastní složky, ukládat soubory, a veškerý obsah sdílet s dalšími osobami buďto jen pro prohlížení, nebo pro komentování či úpravy – záleží na typu sdíleného obsahu. Pokud vám základních 15GB nestačí, budete muset sáhnout po placené variantě. 100GB úložiště vás vyjde na 59,99 korun měsíčně nebo 599 korun ročně, za 200GB zaplatíte 79,99 korun měsíčně nebo 799 korun ročně, k dispozici je i 2TB varianta za 299,99 korun měsíčně nebo 2999 korun ročně. Za 10TB úložiště zaplatíte 2999,99 korun měsíčně, 20TB vás vyjde na 5999,99 korun měsíčně, za 30TB variantu zaplatíte 8999,99 korun měsíčně. Placené varianty navíc nabízí výhody v podobě sdílení úložiště s rodinou a dalších benefitů.

OneDrive

Cloudové úložiště s názvem OneDrive je spravováno společností Microsoft. Nabízí řadu variant, které jsou uzpůsobené jak jednotlivcům, tak i firmám. Bezplatná verze OneDrive od Microsoftu nabízí úložiště o kapacitě 5GB. Podobně jako v případě Google Drive je i OneDrive provázán s řadou jiných služeb od Microsoftu. Pokud chcete toto úložiště používat pro soukromé účely a nestačí vám základních 5GB, můžete si zakoupit 200GB (49 korun měsíčně), 400GB (99 korun měsíčně), 600GB (149 korun měsíčně), 800GB (199 korun měsíčně) nebo 1TB (249 korun měsíčně). Pokud si aktivujete plán Microsoft 365 pro jednotlivce, získáte přístup k prémiovým aplikacím a službám od Microsoftu a 1TB úložiště na OneDrive. Tento plán vás vyjde na 1899 korun ročně.

Dropbox

Mezi další populární řešení pro ukládání a sdílení obsahu online patří DropBox. V rámci bezplatné varianty nabízí Dropbox 2GB úložiště s možností přenosu 20GB za den. Dále Dropbox nabízí jednotlivcům 2TB úložiště za 9,99 eur měsíčně (zhruba 270 korun) nebo 3TB za 16,58 eur měsíčně (zhruba 450 korun). Pro týmy je pak k dispozici 5TB varianta za 10 eur měsíčně (zhruba 270 korun) a neomezená varianta za 15 eur měsíčně (zhruba 408 korun). Všechny placené varianty služby DropBox můžete zdarma vyzkoušet po dobu třiceti dní.