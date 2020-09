Apple letos nehodlá s tiskovými zprávami šetřit. Do konce roku přes ně představí ještě 4 produkty

Zatímco v minulých letech využíval Apple tiskové zprávy jen k představování minoritních upgradů jeho produktů či méně důležitých modelů (především z hlediska uživatelského zájmu) jako takových, v posledních měsících jimi Apple vůbec nešetří. Celosvětová pandemie koronaviru mu totiž dlouhodobě znemožňuje pořádání klasických fyzických konferencí, které právě k odhalování hardwarových novinek sloužily. A jak se zdá, se zlepšením situace nepočítá Apple ani do blízké budoucnosti.

Podle zdrojů poměrně přesného leakera Komiyi má kalifornský gigant v plánu do konce roku vydat ještě minimálně tři tiskové zprávy, skrze které představí hned čtyři nové produkty. První z nich má Apple vydat již dnes kolem 15h s tím, že skrze ní představí novou generaci Apple Watch a 4. generaci iPadů Air. Druhá tisková zpráva má dorazit v posledním říjnovém týdnu a má světu představit náhlavní sluchátka AirPods Studio. Třetí tisková zpráva pak bude zveřejněna v listopadu a odhalí aktualizaci 16” MacBooku Pro. Produkty jako iPhony 12, Macy, HomePody a další pak Apple světu představí na jedné či dvou předtočených Keynotes, které by měly proběhnout v průběhu října.

Fotogalerie macbook air 13 vs macbook pro 16 fb macbook air 13 vs macbook pro 1620 macbook air 13 vs macbook pro 1619 macbook air 13 vs macbook pro 1618 +18 Fotek macbook air 13 vs macbook pro 1617 macbook air 13 vs macbook pro 1616 macbook air 13 vs macbook pro 1615 macbook air 13 vs macbook pro 1614 macbook air 13 vs macbook pro 1613 macbook air 13 vs macbook pro 1612 macbook air 13 vs macbook pro 1611 macbook air 13 vs macbook pro 1610 macbook air 13 vs macbook pro 169 macbook air 13 vs macbook pro 168 macbook air 13 vs macbook pro 167 Zdroj: Redakce Letem světem Applem macbook air 13 vs macbook pro 166 macbook air 13 vs macbook pro 165 macbook air 13 vs macbook pro 164 macbook air 13 vs macbook pro 163 macbook air 13 vs macbook pro 162 macbook air 13 vs macbook pro 161 Vstoupit do galerie

Nezbývá než doufat, že se situace ve světě v dohledné době uklidní a od tiskových zpráv díky tomu Apple co nevidět upustí. Například takové iPady Pro 4. generace si totiž premiéru na pódiu před zraky novinářů rozhodně zasloužily, jelikož by při ní byl Apple daleko lépe schopný odprezentovat LiDAR skener. Ani u iPhonu SE 2. generace by pak rozhodně nebylo jeho odhalení přímo Timem Cookem od věci. Prožitek z takového představení je totiž zkrátka zcela jiný – lepší.