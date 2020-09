LG mění plán: Podporu AirPlay 2 a HomeKit na smart TV z roku 2018 nakonec přinese

Jihokorejská společnost LG v posledních dnech pravděpodobně nezvládla interní komunikaci a u svých fanoušků si tak připsala pořádný trapas. Nedávno jsme se totiž dočkali podpory AirPlay 2 a HomeKit na vybraných televizorech z roku 2019 a následně jsme se dozvěděli, že se tato novinka ještě letos dotkne i některých modelů z roku 2018. Všichni uživatelé netrpělivě čekali a těšili se – bohužel však byli zklamáni, alespoň doposud. V pátek jsme vás informovali o tom, že LG mění plány a podpora na dva roky staré televizory nakonec nedorazí. Dnes máme pondělí a jihokorejská společnost si to opět rozmyslela.

Vraťme se ale ještě k pátečnímu incidentu. Na twitterovém účtu LG UK se objevil příspěvek, který už byl bohužel smazán, podle kterého společnost nemá v plánu zavést podporu pro zmiňovanou generaci televizorů. Dnešní oznámení už zní podstatně jinak a paradoxně přichází od stejného zdroje – z Twitter účtu LG UK. Podle příspěvku si uživatelé po celém světě již nyní mohou užít aplikaci Apple TV na svých LG OLED a Super UHD televizorech z roku 2018, přičemž na verze UHD TV program dorazí ihned vzápětí. Nadále se zde můžeme dočíst, že se ještě letos dočkáme podpory Apple AirPlay 2 a HomeKit, přičemž bližší informace se dozvíme hned po vydání příslušné aktualizace.

Podpora by měla konkrétně dorazit na LCD televizory, které mají v názvu SK či UK, a pro modely s OLED panelem, jejíchž jméno „zdobí“ označení B8 až Z8. Funkce AirPlay 2 jablíčkářům umožní zrcadlit či živě vysílat obsah z jablečných zařízení do chytré televize, a to bez nutnosti mít Apple TV. Co se týče podpory HomeKitu, tak ten uživateli umožní ovládat hlasitost, zdroj přehrávání, napájení a řadu dalších vlastností skrze Siri a nativní aplikaci Domácnost.

Dnešní vyjádření na Twitteru:

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG's 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available

— LG UK (@LGUK) September 7, 2020