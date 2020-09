LG mění plány, chytré televize z roku 2018 nedostanou AirPlay 2 ani HomeKit

Během letošního roku jsme se od jihokorejské společnosti LG dozvěděli velice zajímavou novinku. Tento gigant se totiž vytáhl s informací, že má v plánu přidat podporu AirPlay 2 a HomeKit i pro starší televize, konkrétně tedy vybrané modely z roku 2018. LG ale na poslední chvíli mění plány. Podle nejnovějších informací na zmiňovanou podporu můžeme totiž rovnou zapomenout.

Vybrané modely z roku 2018 zkrátka ostrouhají. Mělo se přitom jednat o populární modely z produktové řady SK a UK v případě LCD televizorů a z OLED šlo o modely, které měly v názvu označení B8 a Z8. O chystané podpoře zákazníky společnost LG informovala již před několika týdny. Bohužel veškeré informace o dodání podpory z příslušných stránek kompletně zmizely a společnost se k celé situaci doposud vůbec nevyjádřila.

Magazín AppleInsider každopádně zpozoroval tweet ze strany LG UK, podle kterého nemá společnost v plánu přidat podporu AirPlay 2 či HomeKitu televizorům, které jsou starší než modely z loňského roku. A přesně tento příspěvek na sebe upoutal lavinu kritiky. Samotný tweet byl ale později smazán, každopádně ve vláknu můžeme stále nalézt reakce samotných majitelů příslušných televizorů, kteří jsou na LG skutečně rozhněvaní.

Your company should be ashamed. I’m pretty sure more than 22.000 customers will never buy another product from LG now that we know your products lifespan is well under 2 years. Especially considering you said you would update 2018 TVs on your website and now you erased it!

— Martin charron (@mart1charron) August 30, 2020