iOS 13.7 zlepšuje výdrž celé řady iPhonů

Apple minulý týden vydal ostrou verzi iOS 13.7, což je snad jeden z posledních updatů před očekávaným uvolněním iOS 14. Už jsme vám ohledně tohoto systému ukázali test rychlosti. Nyní přichází na řadu baterie. Test provedl jako obvykle youtubový kanál iAppleBytes, a to na zařízeních iPhone SE, 6s, 7, 8, XR, 11 a SE (2020). Pokud si chcete na test udělat obrázek sami, můžete tak učinit v odkaze pod odstavcem.

Test byl opět proveden v aplikaci Geekbench 4 a přináší nám velmi zajímavé výsledky. První generace iPhonu SE si na iOS 13.7 oproti iOS 13.6.1 mírně pohoršila, a to z 1780 bodů na 1770. Mírné zlepšení naopak můžeme pozorovat u iPhonu 6s, a to 1810 na 1840 bodů. Opravdu skokové zlepšení můžeme vidět u iPhonu 7, jenž se z 1861 bodů vyhoupl na 2174. Nějaké ty body navíc posbíral i iPhone 8, jelikož na aktuálním iOS obdržel 2048 bodů oproti 1872 bodům na iOS 13.6.1. Opravdu zanedbatelný posun kupředu lze vidět u iPhonu XR, a sice z 3386 na 3401. Je k podivení, co se několik posledních aktualizací děje s iPhonem 11. Ten totiž od iOS 13.6.1 opět ztratil, a to z 3406 na 3241 bodů. Jen připomeňme, že na iOS 13.4.1 tento model obdržel 4057 bodů. Body nynějšího systému tedy znamenají oproti iOS 13.4.1 ztrátu 20 %. Test zakončíme mírným poklesem u iPhonu SE 2020, konkrétně z 2297 na 2220. Jak je vidět, až na iPhone 11 se o žádnou hrůzu nejedná. Jste někdo vlastníkem iPhonu 11 na iOS 13.7 a zaznamenali jste potíže s baterií?