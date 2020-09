Test rychlosti: Jak si vede iOS 13.7 oproti iOS 13.6.1

Jak jste jistě zaznamenali, Apple včera ve večerních hodinách uvolnil ostrou verzi iOS 13.7, což bude jistě jedna z posledních verzí před vydáním iOS 14. My se jako obvykle podíváme prvně na test rychlosti, a to opět u iPhonů SE, 6s, 7, 8 a XR. Test baterie bude následovat za pár dní. Autor videí dle svých slov vždy chvíli čeká, než si systémy „sednou“. Samotný test rychlosti vám přikládáme pod tento odstavec.

Jako obvykle začneme test u iPhonu SE, kde vidíme domovskou obrazovku dříve na iOS 13.6.1, a to přibližně o sekundu. V testu se zaměříme na aplikace třetích stran, jelikož jejich spouštění bývá zpravidla u posuzování rychlosti nejprůkaznější. Na aktuálním iOS se otevře rychleji Twitter, Subway Surfers a Apollon for Reddit. Na iOS 13.6.1 pak YouTube, Snapchat a VK. Zbytek aplikací pak souběžně. U iPhonu 6s systém naskočí o zlomek sekundy dříve na iOS 13.7. Na aktuálním sysstému se otevřou svižněji aplikace jako YouTube, Twitter, Apollon for Reddit a Instagram. Na iOS 13.6.1 pak jen Snapchat. Ostatní aplikace pracují obdobně. U iPhonu 7 můžeme vidět systém o něco dříve opět na iOS 13.7. Na aktuální verzi iOS můžeme vidět rychlejší spuštění Twitteru, Instagramu a Apollonu for Reddit. Na iOS 13.6.1 pak pracuje lépe jen Snapchat.

Na řadu přichází iPhone 8 s čipem A11 Bionic, který nám ukáže domovskou obrazovku iOS 13 dříve opět na nejnovější verzi iOS. Tento model si vede v testu dobře, neboť aplikace, až na Snapchat, se otevřou buď ve stejný moment, nebo dříve na iOS 13.7. U iPhonu XR se spustí sytsém ve stejný moment na obou verzích systému. Pokud pohlédneme na aplikace, situace je naprosto shodná s iPhonem 8. S odstupem můžeme říct, že iOS 13.7 si špatně rozhodně nevede. i tak se ale zraky většiny jabličkářů ubírají k novému iOS 14, jehož ostrá verze dorazí na naše iPhony snad již brzy.