Zpátky do školy: 5 aplikací na Apple Watch, které se budou hodit každému studentovi

První školní týden po pěti měsících prázdnin mají studenti a žáci téměř za sebou. Jak to bývá ve zvyku, tak se těchto prvních pár dní prozatím neučí, ale řeší se především třídní věci – čte se školní řád, učitelé vám s radostí řeknou, že neuděláte maturitu, a že se nesmí chodit v botách v areálu školy. Pokud se tento týden připravujete na ostrý start a chtěli byste ke studiu využít nějaké ty aplikace, tak se vám bude líbit tento článek. V něm se společně podíváme na 5 aplikací na Apple Watch, které by se mohly hodit každému školákovi.

myHomework

Domácí úkoly patří mezi jednu z nejvíce nenáviděných součástí školy. Většina žáků se jednoduše těší, až se dostane ze školy domů, aby se mohli jít projít, anebo aby si mohli zahrát nějakou počítačovou hru. Namísto toho musí školáci bohužel sedět doma a domácí úkoly vypracovat – tedy pokud domácí úkoly nevypracováváte formou opisování o přestávce před hodinou. Pokud patříte mezi jedince, kteří si chtějí veškeré úkoly, poznámky a další informace zapisovat, tak k tomu můžete využít myHomework. Tato aplikace je k dispozici na iPhone, iPad, Mac a dokonce i Apple Watch a dobrou zprávou je, že se napříč těmito zařízeními synchronizuje. Díky tomu tak můžete mít informace nejen o vašich domácích úkolech stále po ruce, abyste věděli, co vás doma čeká. Aplikace myHomework je velmi populární a spolehlivá, čemuž nasvědčuje i hodnocení v App Storu, které je na vysoké úrovni.

MiniWiki

Wikipedia je nejen při studiu jednoduše nenahraditelnou webovou službou, kterou alespoň jednou použil snad už každý z nás. Na Wikipedii najdete vysvětleno prakticky vše, co potřebujete, ale také nepotřebujete, vědět. Wikipedii si můžete jednoduše zobrazit na Macu, iPhonu, iPadu a dalších nejen jablečných zařízeních. Pomocí aplikace MiniWiki si můžete Wikipedii jednoduše zobrazit i na vašem zápěstí. Díky MiniWiki si tedy můžete na vašich Apple Watch jednoduše zobrazit veškeré informace z Wikipedie, které potřebujete – a je jedno, zdali se zrovna nudíte v autobuse, anebo potřebujete nutně zobrazit nějaké informace v hodině. Aplikace MiniWiki je k dispozici zdarma, za některé funkce však musíte zaplatit. Jedná se o aplikaci, která nesmí chybět v Apple Watch každého studenta.

ClassTimetable

Součástí každé školy je samozřejmě také rozvrh hodin. Zatímco na základní a střední škole máte rozvrh daný přímo školou, tak na vysoké škole si rozvrhy sestavujete sami podle toho, jak vám vyhovují. Co si budeme nalhávat, pamatovat si prvních pár týdnů to, jaké předměty vás v určitý den čekají, rozhodně není nic jednoduchého. Pro zapsání rozvrhu můžete využít skvělou aplikaci ClassTimetable, která je k dispozici naprosto zdarma. Stáhnout si ji můžete na Apple Watch, ale také na iPhone či třeba Mac, díky čemuž budete mít rozvrh hodin neustále u sebe. Kromě začátků a konců hodin a učeben si do ClassTimetable můžete zapisovat také čas přestávek.

Calcbot

S příchodem watchOS 6 jsme se konečně dočkali přidání nativní aplikace Kalkulačka do Apple Watch. Pomocí nativní jablečné kalkulačky můžete provádět různé jednoduché výpočty a popřípadě také vypočítat procenta, či rozdělil určitou částku na několik dílů – to je ale tak všechno, co tato aplikace umí. V případě, že si na vaše Apple Watch stáhnete Calcbot, tak získáte takovou aplikaci, která toho nabízí o mnoho více. Kromě klasického řešení příkladů, počítání procent a dýšek se v Calcbot nachází také funkce pro převody různých jednotek, což se může hodit hned v několika různých situacích, například při testu, anebo pro rychlé počítání jednotek při psaní domácích úkolů. Pokud byste však chtěli převody využít, tak si musíte zakoupit placenou verzi Calcbot.

Cheatsheet Widget

Všichni víme, že se podvádět jednoduše nemá. Ve škole se vám podvody prakticky vždy vymstí, což je také jeden z důvodů, proč učitelé taháky a podobné pomůcky jednoduše neřeší. Pokud se ve škole jednoduše odmítnete učit, tak máte o dost větší pravděpodobnost, že se vám nepodaří udělat nějaké zkoušky, anebo třeba maturitu. Věřte nebo ne, učit se průběžně je doopravdy velmi důležité a je jasné, že se za pár dní před zkouškami nenaučíte úplně vše. Taháky se mohou hodit v případě, že jste na nějaký test prostě zapomněli a nechcete z něj zbytečně dostat špatnou známku. Chcete-li využít moderní tahák, tak k tomu můžete využít Apple Watch, společně s aplikací Cheatsheet Widget. Pomocí této aplikace si můžete jednoduše zaznamenat různé poznámky, data, hesla a ostatní data, která můžete potřebovat pří testu. Cheatsheet Widget nabízí také jednoduchý widget, který vám na domovské obrazovce dokáže dobrazit určité informace.