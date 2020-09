Zpátky do školy: 5 aplikací na Mac, které se budou hodit každému studentovi

Školáci v Česku dnes po letních a koronavirových prázdninách usedli podruhé do školních lavic. Zatímco první dva dny je ve zvyku upozorňovat žáky na to, že se nesmí v areálu školy chodit v botách, a že se v něm nesmí kouřit, tak třetí den se už prázdniny neprázdniny jede „na ostro“. Pokud chcete využít technologie, konkrétně tedy váš Mac či MacBook, ve svůj prospěch i při studiu, tak se vám bude určitě líbit tento článek, ve kterém se společně podíváme na 5 skvělých aplikací pro Mac, které se budou hodit každému studentovi.

myHomework

Domácí úkoly patří mezi jednu z nejvíce nenáviděných školních činností. Přiznejme si, kdo z nás by namísto relaxování chtěl po příchodu domů opět sednout ke stolu a začít dělat hromadu domácích úkolů. V tomto případě máte dvě možnosti – buď úkoly dělat nebudete a opíšete je ve škole před hodinou, anebo se ihned pustíte do jejich plnění, abyste je měli z krku. V tom druhém případě vám může pomocí aplikace myHomework, která je k dispozici na iPhone, iPad, Mac a dokonce i Apple Watch. Jak už název této aplikace napovídá, tak díky ní získáte kontrolu nad všemu vašimi domácími úkoly. Kromě nich si můžete do myHomework zaznamenat různé termíny zkoušek a testů. Tato aplikace je k dispozici zcela zdarma.

Be Focused

Kromě domácích úkolů se asi nikomu z nás také nechtělo učit nějaké látky, které nás jednoduše nezajímaly. Pokud jsme však chtěli ve škole projít, museli jsme se prostě překonat a učivo do hlavy alespoň lehce dostat. V případě, že máte při učení problémy se soustředěním a rozhodí vás prakticky cokoliv, tak by se vám mohla líbit aplikace Be Focused. Tato aplikace vám rozdělí učení či práci na jednotlivé intervaly, mezi kterými dostanete za odměnu přestávku – například si zvolíte 20 minut učení, a poté 5 minut přestávku. Některým z vás by dost možná tato technika mohla vyhovovat a rozhodně stojí za vyzkoušení. Kompletní recenzi aplikace Be Focused najdete zde. Aplikace je k dispozici zcela zdarma.

CopyClip

Dostali jste se někdy do situace, kdy jste si na Macu či MacBooku něco zkopírovali, a po vložení se vám zobrazil úplně jiný obsah, jelikož jste mezitím nevědomky zkopírovali něco jiného? Pokud ano, tak si zajisté oblíbíte CopyClip. Vše, co na Macu či MacBooku zkopírujete, se ukládá do tzv. schránky. V rámci macOS funguje schránka jen pro jedinou „relaci“ kopírování a vkládání. Existují však tzv. „správci schránek“, díky kterým si můžete nechat ukládat hned několik záznamů, které postupně zkopírujete. To znamená, že pokud zkopírujete například deset věcí za sebou, tak se všech těchto deset věcí do CopyClip uloží a nedojde ke vzájemnému přepsání. Podrobnější popis aplikace CopyClip zobrazíte zde, nakonec jen zmíníme, že je tato aplikace k dispozici zcela zdarma.

Flashcard Hero

Postupem času se stává čím dál tím oblíbenější metoda učení, u které využíváte jakési kartičky. Nejen studenti využívají tyto kartičky především k učení cizích jazyků, to ale neznamená, že byste je nemohli využít i na učení čehokoliv jiného. Pokud byste si učení pomocí kartiček chtěli vyzkoušet, popřípadě pokud tuto metodu již znáte a pouze sháníte nějakou dobrou aplikaci, tak je skvělou volbou Flashcard Hero. Tato aplikace je k dispozici na iPhone, iPad a Mac a synchronizace mezi zařízeními je tedy samozřejmostí. Plná verze Flashcard Hero vychází na 329 korun, verzi Lite s omezeným počtem kartiček poté můžete stáhnout zdarma. V případě, že metodu učení pomocí kartiček využíváte, tak se rozhodně vyplatí investice do plné verze.

SimpleMind

Další metodou, která může v určitých případech pomoci s učením, je tvorba myšlenkových map. Jedná se o velmi populární formu pro uspořádání vlastních myšlenek, kromě toho však můžete myšlenkové mapy využít k naplánování nějakého projektu. Při použití myšlenkových map navíc často nejen studenti přichází na nové nápady, jelikož prostě a jednoduše vidí, co by potřebovalo zdokonalit, popřípadě kde něco chybí či přebývá. Osobně si čas od času jednu takovou myšlenkovou mapu udělám a mohu potvrdit, že díky nim mohu konečně přestat myslet na určité věci, jelikož je mám prostě a jednoduše zapsané, tudíž o ně nepřijdu. Takto uvolním mou paměť jiným myšlenkám a získám tak prostor pro jiné nápady. S tvořením myšlenkových map vám může pomoci aplikace SimpleMind. Plná verze této aplikace s označením Pro je k dispozici za 779 korun, verze Lite je poté s omezeními k dispozici zdarma.